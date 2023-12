Tu Google Pixel te informa del tiempo tras despertarte

Es bien sabido que Google lleva ya tiempo trabajando duro para lograr que los Google Pixel se conviertan en una propuesta con mucha personalidad propia, una propuesta claramente diferenciada del común de su segmento de mercado. Y, ya lo he dicho en alguna ocasión, adoptar una postura así en un mercado tan complicado me parece, por mucho, un movimiento muy inteligente, y que dada su lenta pero contante evolución en el mercado, parece estar funcionando.

Dicha propuesta es ambiciosa, y en ella el contar con su propio hardware juega una baza muy importante. A este respecto, ya te contamos hace unas semanas, cuando se produjo el anuncio del lanzamiento de Google Gemini, que la compañía ha desarrollado una versión de este modelo, Gemini Mini, dirigida específicamente a sus smartphones, más concretamente (de momento) al Google Pixel 8 Pro, cuyos frutos empezaremos a ver en breve, y que apuntan a la creación de Pixie, un asistente exclusivo de la familia Pixel.

Estas tecnologías apuntan, con el tiempo, a cambiar el modo en el que nos relacionados con el móvil, si bien es cierto que muy probablemente este será un cambio evolutivo, no disruptivo, pero a la altura del que supuso la llegada de las pantallas táctiles y la consiguiente desaparición de los teclados. Y este es un movimiento que no solo vamos a ver por parte de Google (que, eso sí, parece ser avanzadilla en este sentido), también Apple pretende, en 2024, ofrecer un importante salto evolutivo en Siri y los iPhone.

Ahora bien, aunque estos grandes cambios son trascendentales, hay otros más pequeñitos, pero más pegados al día a día, que nos facilitan las cosas, y en eso Google también se desenvuelve con soltura. Así, tal y como podemos leer en 9to5Google, y he podido confirmar personalmente, Google ha mejorado la presentación de la información meteorológica tras el despertador. Claro, que igual no sabías que el smartphone de Google cuenta con esta función, que se puede activar desde la configuración de la alarma en la app Reloj.

Pues bien, hasta ahora, al activar esta función, al desactivar el despertador cuando suena la alarma, los Google Pixel mostraban una ficha con un resumen meteorológico del día actual y del siguiente, pero ahora Google ha sustituido esa información estática por una suave animación que nos mostrará parte de la información del día (menos que con el formato antiguo, eso sí), con un diseño visualmente mucho más agradable y que, por lo tanto, entra más por los ojos precisamente cuando los estamos abriendo para empezar el día.

Los más jóvenes no lo habrán vivido, y puede que otros con más canas no lo recuerden, pero hubo un tiempo en el que, si te alojabas en un hotel y pedías que te despertaran a una hora determinada, recibías una llamada en la que, además de avisarte de la hora, también te daban un rápido apunte sobre la meteorología del día. Que Google haya recuperado este formato, que personalmente me parece de lo más práctico, entra precisamente en esa categoría de los pequeños detalles que marcan la diferencia, y que pienso que son un acierto.