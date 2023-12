Cómo crear música con Microsoft Copilot

Microsoft ha puesto mucha carne en el asador con Microsoft Copilot (AKA «el nuevo Bing» y demás soluciones basadas en inteligencia artificial), en el que ha sido uno de los movimientos más innovadores acometido por los de Redmond en mucho tiempo. Ya sea como consecuencia o como respuesta (en función de si vemos a OpenAI como participada o como rival de Microsoft) a ChatGPT, apenas habían transcurrido dos meses desde el lanzamiento del chatbot de la tecnológica de Sam Altman cuando Microsoft ya estaba anunciando su chatbot, integrado en su buscador Bing.

En un primer momento la propuesta de Microsoft ya era interesante, pero es que a medida que han ido pasando los meses hemos visto como sumaba nuevas funciones (ya fueran propias o de terceros, mediante complementos), pasaba a integrar los modelos de IA más recientes (GPT-4 y DALL-E 3) y, en general, se iba convirtiendo en una herramienta más y más completa. El movimiento más reciente hasta el momento te lo contábamos ayer, con la llegada de una app específica de Microsoft Copilot para Android.

Así, primero Bing y luego Copilot, pasó de ofrecer solo salidas de texto (o texto a voz) a proporcionar también imágenes. Y, aunque en este caso no sea por tecnologías propias de Microsoft-OpenAI, sino a través de un complemento firmado por Suno, ahora también puedes crear canciones, totalmente personalizadas, simplemente a partir de un prompt de texto en el que, claro, tendrás que definir los aspectos que consideras importantes para definir la creación.

En una prueba rápida, he introducido el prompt «Me encantaría una canción, de estilo pop, con guitarra, bajo, batería y una buena base electrónica, sobre explorar el espacio.» Y el resultado puedes encontrarlo en este enlace. Evidentemente, si lo has escuchado, no estamos hablando de una obra maestra (personalmente me recuerda a algunas de las canciones de Flos Mariae), ni siquiera de una composición destacable, pero también es indiscutible que responde a lo pedido.

Como ya habrás deducido (o ya sabías, si conocías Suno previamente), este servicio que ahora también se integra en Microsoft Copilot a través de un complemento (para emplearlo debes activarlo en el lateral derecho de Copilot, en el apartado Complementos) permite crear canciones a partir de prompts, que puede ser desde realmente básicos (incluso puedes pedirle, sencillamente, que te componga una canción, y él escogerá todas las propiedades de la misma) hasta de lo más detallados, con una extensa descripción de lo que quieres.