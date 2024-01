Robot aspirador AENO RC2S, análisis: láser, potencia y autonomía

La marca AENO, especializada en electrodomésticos inteligentes y cuyo objetivo es el de acercar la tecnología a todos los hogares, presenta el aspirador robot AENO RC2S. Este dispositivo entra en el competitivo sector de la limpieza del hogar, prometiendo una experiencia eficiente y práctica. Con una gama de características, este aspirador se presenta como un dispositivo completo y eficiente. Vamos a ver un poco más sobre este dispositivo.

Al abrir la caja del AENO RC2S encontramos:

Robot aspirador AENO RC2S

2 x filtros HEPA 12 y pre-filtro

2 x mopas de tela

4 x cepillos laterales

Depósito de agua

Depósito de polvo

Base de carga

Cable con adaptador

Herramienta de limpieza

Cepillo principal

Especificaciones AENO RC2S

Área de limpieza Hasta 150 m² Contenedor de polvo 600 ml Tanque de agua 350 ml Presión de succión 2500Pa Soporte de asistente de voz Google Assistant, Siri, Alexa Sensores LiDAR y 15 pares de sensores Filtros Pre-filtro y filtro HEPA 12 Nivel de ruido Hasta 65 dB Duración de la batería 130 minutos Capacidad de la batería 3000 mAh Tiempo de carga 5 horas Dimensiones 330 х 96 х 330 mm Peso 2.7 kg

Nos encontramos con un dispositivo con diseño cuidado, en color blanco, con una configuración sencilla e intuitiva y una app con una interfaz a la que nos vamos a acostumbrar en seguida ya que es similar a las que nos tienen acostumbrados. Tiene una capacidad de succión de 2500Pa en modo turbo, bastante alta si tenemos en cuenta que nos encontramos ante un dispositivo de gama media. También es cierto que no será la potencia que usemos habitualmente y que tendrá un nivel de exigencia de batería mayor.

Cuenta con tecnología láser LiDAR con 15 pares de sensores para hacer que la navegación y el mapeo del hogar sean óptimos. Estos sensores, que abarcan infrarrojos, de colisión, anticaída, giroscopio y antichoque, van a aportar precisión y seguridad durante la limpieza. Gracias a esto el mapeo se realiza de una forma rápida y fiel al plano real de la vivienda, lo que hace más sencillo crear rutas de limpieza eficientes y proporciona un enfoque seguro al evitar obstáculos y memorizar la disposición del entorno.

El AENO RC2S promete un área de limpieza de hasta 150 m², un rango bastante amplio capaz de adaptarse a hogares de diversos tamaños. Debemos tener en cuenta que, aunque sea una medición real, no es del todo objetiva, ya que durante la limpieza el robot puede encontrar obstáculos que afecten al correcto desarrollo del barrido o fregado. Esto puede derivar en un mayor nivel de exigencia energética que haga que la batería se agote antes y no alcance tal área. El contenedor de polvo tiene una capacidad de 600 ml, de sobra para prácticamente cualquier hogar, incluso si necesitaba un barrido desde hace tiempo. En cuanto al tanque de agua, contamos con una capacidad 350 ml, también bastante decente.

Cabe señalar que en alguna ocasión me he encontrado con que el aspirador paraba de limpiar (o ni siquiera empezaba) porque detectaba que el depósito de polvo no estaba bien colocado. Es el típico depósito que encajas de forma sencilla, pero por alguna razón en ocasiones tienes que sacarlo y volverlo a colocar para que el aspirador lo reconozca, pese a estar vacío.

El robot aspirador AENO RC2S cuenta con una batería de 3000 mAh, que promete una duración de hasta 130 minutos de limpieza continua o, si lo medimos en área en lugar de tiempo, los 150 m² que mencionaba antes, todo ello con una sola carga, que hasta alcanzar el 100% necesita unas 5 horas. En mi experiencia de uso no he podido experimentar si realmente se alcanza a limpiar el área de 150 m², ya que lo he probado en espacios más pequeños, pero en una vivienda de unos 110 metros y 4 habitaciones ha alcanzado a barrer todo sin problema.

Algo que me ha llamado bastante la atención y que di por hecho que sería un problema en la experiencia de uso del robot aspirador es el de los obstáculos. En algunas de las habitaciones donde lo he probado hay un desnivel bastante alto por cambio de suelo, pero para mi sorpresa el AENO RC2S ha sido capaz de salvarlos y limpiar en zonas a las que creí que tendría que subirlo yo misma. Una sorpresa muy positiva. No sé si alcanzará la superación de desnivel de 18 mm que afirma la marca (porque el que tengo es algo menor), pero está muy cerca de la realidad. Otro punto del estilo han sido las alfombras. Es cierto que lo he probado en alfombras de pelo corto, pero la experiencia ha sido bastante buena también.

Más opciones con la app AENO

El AENO RC2S cuenta con control inteligente a través de su aplicación dedicada, desde la que podremos sacar el máximo potencial al robot aspirador y a cualquier otro dispositivo de la marca que tengamos, ya que se gestionan todos de forma unificada. Desde la app, que funciona con una red Wi-Fi de 2.4 Ghz, podremos jugar con numerosas opciones: programar horarios de limpieza, monitorear la ejecución de las tareas desde cualquier lugar, revisar el área limpiada, el nivel de batería, configurar el mapa o crear zonas prohibidas, entre otras opciones. Este nivel de control nos da ese plus de comodidad que buscamos con este tipo de tecnología, y el AENO RC2S cumple con este objetivo.

Un pequeño fallo con el que me he encontrado en algunas ocasiones es que, pese a tener marcada la opción “Continuar con la limpieza interrumpida”, tras detenerse por haberse encontrado con algún obstáculo o cualquier problema no ha continuado con la limpieza, sino que la ha comenzado de nuevo. Esto supone no solo que pierdas la noción de lo que ya había limpiado y lo que no, sino que la eficiencia de la batería se reduzca, ya que es más que probable que limpie la misma zona dos veces.

Este aspirador pretende ser una solución completa para cualquier hogar, ofreciendo eficiencia en una variedad de superficies, desde alfombras como comentábamos hasta laminados y parqué. La variedad de modos, como Turbo para eliminar eficazmente el pelo de mascotas o Punto para abordar áreas específicas, se adapta a las distintas demandas de limpieza en un hogar. En cuanto a la limpieza en mojado, el AENO RC2S destaca con tres modos de flujo de agua. Esta funcionalidad no solo amplía las capacidades de limpieza de la aspiradora, sino que también ofrece un enfoque seguro y efectivo para distintos tipos de suelos y niveles de suciedad. Siendo realistas, es cierto que los modos de fregado de este tipo de dispositivos no son especialmente buenos, pero pueden hacerte un apaño o un mantenimiento en un momento determinado.

Además, es compatible con asistentes de voz como Google Assistant, Siri y Alexa, para integrar la limpieza en el ecosistema inteligente de cualquier hogar.

Conclusiones

El robot aspirador AENO RC2S es una opción integral para los que buscan un dispositivo de limpieza inteligente y asequible, sin renunciar a la tecnología láser y a la versatilidad del barrido y fregado. Cuenta con una potencia y autonomía que destacan dentro de la gama media, una aplicación sencilla e intuitiva, diseño cuidado y un precio competitivo. Su combinación de tecnología avanzada y funcionalidades prácticas la coloca en el radar de aquellos que buscan simplificar la limpieza diaria con un toque moderno y eficiente dentro de la gama media. El AENO RC2S está disponible en dos colores, blanco y negro, y puede comprarse en canales minoristas como PCcomponentes por un precio de 379,98€.