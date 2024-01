Apple Vision Pro apuntan ahora a finales de enero

El de Apple Vision Pro apunta a ser uno de los lanzamientos más relevantes de este 2024. Y sí, soy plenamente consciente del enorme cúmulo de limitaciones alrededor de este nuevo dispositivo de Apple: es muy caro, solo estará disponible en una selección de tiendas de Apple en Estados Unidos, probablemente no contarán con demasiado software propio a fecha de lanzamiento, se trata de una primera generación, por lo que podemos esperar que queden aspectos por pulir para la siguiente… en fin, que podríamos ponernos y hacer una lista bastante larga de las potenciales debilidades del dispositivo.

Sin embargo insisto, el de Apple Vision Pro apunta a ser uno de los lanzamientos más relevantes de este 2024. Hace un par de días, intentando adelantarme a lo que ocurrirá este año, apunté a los tres hitos más relevantes que podemos esperar de Apple este año y, como no podía ser de otra manera, encabecé la lista con el ordenador espacial / visor supervitaminado de los de Cupertino, pues llega repleto de nuevas experiencias de uso para actividades que llevamos a cabo de manera habitual.

Sé que habrá excepciones, como en todo, pero ya seas fan o detractor de Apple, estés más o menos interesado en la tecnología y sea que te planteas comprar un Apple Vision Pro tan pronto como sea posible o no entra en tus planes ni a largo plazo, lo más probable es que sí que te guste la idea de poder probarlo para experimentar en primera persona una propuesta tan novedosa. Lo he hablado con bastantes personas de muy diversos perfiles desde que se produjo su anuncio, y todos has coincidido en ese punto, en que les gustaría tener la oportunidad de probarlo.

The original iPad was released on a Saturday. Jan 26 is indeed the date floating around the last few days among people in China who claim to be connected to Apple. Like I said, units will be ready by end of January with a retail launch by February. It’s imminent.

— Mark Gurman (@markgurman) January 2, 2024