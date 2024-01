Si yo te pregunto qué es Microsoft Edge, hay un 90% de probabilidad de que me respondas que un navegador web. Reservo el 10% restante para las personas que no lo conozcan, aquellos que no desperdicien la oportunidad de hablar de Microsoft para soltar cuantos improperios les vengan a la cabeza y, sí, un porcentaje excepcionalmente minúsculo pero que está ahí, y que tiene una capacidad de influencia bastante importante en este sentido. ¿No sabes de quién estoy hablando? Pues del personal de la propia compañía, de los empleados de Microsoft.

Seguramente ahora estarás pensando que he perdido la cabeza, que cómo narices no van a saber los empleados de la compañía que Microsoft Edge es un navegador web… pero es que no es eso lo que he dicho. Lo que he dicho es que, si les preguntas, te responderán otra cosa. Así que la siguiente pregunta es obvia, claro: ¿qué te responderán? Pues ya sea de una manera más directa o más adornada, lo que harán es poner el foco en que se trata de la app que te abre las puertas de la inteligencia artificial.

2023 fue un año bastante positivo para Microsoft en lo relacionado con la inteligencia artificial, pues la rápida respuesta a ChatGPT con el chatbot de Bing sirvió para poner a Redmond en el mapa de una tecnología llamada a cambiar mucho de lo que nos rodea. Por norma general, existe una relación inversamente proporcional entre tamaño de empresa y velocidad de respuesta, pero en este caso pudimos ver una ballena azul antártica moviéndose con la rapidez y la agilidad de una pantera. Un logro al que, lógicamente, no quieren renunciar.

Así, como ya te contamos hace unos días, Microsoft ha decidido reforzar la presencia de los elementos de Copilot en su navegador para Android e iOS. Ahora bien, este cambio en la orientación se ve aún más claro si nos fijamos en el nombre que recibe la app en las tiendas oficiales de ambos sistemas operativos. Y es que, como puedes ver en las imágenes de ambas, ahora el nombre del navegador en ambas tiendas es Microsoft Edge: Copilot Incorp y, si desciendes hasta sus descripciones e imágenes, verás que el foco está puesto en que proporcionan acceso a GPT-4 y DALL-E 3. Puedes comprobarlo en este enlace para Android y este enlace para iOS.

Nada que objetar, por supuesto, a que Microsoft haya decidido convertir Edge en una de las puertas de entrada a su ecosistema de IA, y también me parece perfecto que Copilot también cuente ya con apps propias tanto en Android como en iOS. Ahora bien, me parece que esto es un claro indicador de que si 2023 fue el año del boom de la inteligencia artificial, cada vez parece más evidente que 2024 va a ser el año en el que veremos la IA hasta en la sopa.