Los usuarios quieren ser dueños de sus juegos, según Ubisoft

El auge del formato digital dio pie a cambios muy importantes que afectaron tanto al sector PC como al de las consolas. Los consumidores nos fuimos adaptando, poco a poco, a los juegos en formato digital, y también a otros modelos de negocio distintos a la venta, como por ejemplo los servicios que permiten disfrutar de determinados títulos por una cuota mensual concreta, un enfoque que Ubisoft ha sabido implementar a la perfección para adaptarse a la realidad del mercado actual.

En mi caso, debo decir que tengo algunos juegos en formato físico, aunque la verdad es que al final he acabado abrazando por completo el modelo digital por lo cómodo y sencillo que resulta. En más de una ocasión he echado de menos la experiencia tradicional de contar con la caja y el manual de instrucciones, pero la ausencia de ambos se compensa con esa comodidad de poder comprar y descargar cualquier juego en cualquier momento, y con los precios tan bajos que podemos encontrar en plataformas como Steam, Good Old Games y Epic Games Store.

Philippe Tremblay, director de servicios de suscripción en Ubisoft, ha hecho un comentario interesante sobre este tema en una entrevista reciente, y ha dicho que muchos «gamers» todavía prefieren tener sus juegos en formato físico porque esto les hace sentir que realmente son los «dueños» de estos. Algunos no se sienten cómodos con la idea de no tener el formato tradicional que caja y disco, pero la verdad es que en el fondo esto tampoco es ninguna garantía, y os explico por qué.

Cuando compramos un juego en formato físico este requiere de un proceso de activación online sin el cual directamente no funcionará. También existen muchos juegos que funcionan bajo un modelo de conexión continuada, es decir, que requieren que estemos conectados permanentemente a los servidores dedicados para que el juego funcione. Diablo III fue uno de los ejemplos más importantes y más polémicos en su momento.

Así, si compras Resident Evil 2 Remake en formato físico en PC al final tendrás que activarlo en Steam, y necesitarás descargar dicha plataforma, y también hay juegos que directamente pueden dejar de funcionar cuando una compañía anuncia el cese del servicio y el cierre de servidores. Por todo esto os he dicho que a día de hoy tener un juego en formato físico realmente no es garantía de nada, especialmente en PC.

En más de una ocasión nos hemos preguntado qué ocurriría si alguna vez llega a cerrar Steam. Lo más probable es que se tomen medidas para que los juegos activados funcionen de forma offline mediante códigos de seguridad o claves de vinculación extremadamente seguras, pero en cualquier caso está claro que esto acabaría generando un gran caos, y esperamos que nunca tengamos que descubrirlo.