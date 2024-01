Durante el evento de presentación de los Galaxy S24 el gran protagonista no fue el hardware, y tampoco el cambio de política que asegura siete años de actualizaciones. La gran novedad fue Samsung Galaxy AI, y es comprensible, porque representa la llegada de la inteligencia artificial como servicio al sector smartphone y marca un avance importante.

Con Samsung Galaxy AI nuestro smartphone podrá hacer cosas verdaderamente impresionantes, como por ejemplo traducir llamadas en tiempo real, lo que pondrá fin a la barrera del idioma, y también podremos utilizar la inteligencia artificial para disfrutar de funciones avanzadas muy interesantes y de gran valor, entre las que podemos destacar:

Edición de fotografía y vídeo.

Búsqueda inteligente con solo tocar las cosas que aparecen en una imagen.

Transcripción de audios.

Resumen de contenidos de páginas web.

Organizador inteligente de de notas.

Creación de plantillas y portadas.

Diseño de fondos de pantalla personalizados.

Samsung Galaxy AI no será exclusiva de los Galaxy S24

Siendo sincero, la verdad es que estaba bastante convencido de que iba a ser una característica exclusiva de esa nueva generación de smartphones para mejorar su valor en general, y para plantearlos como una solución más avanzada e innovadora frente a los Galaxy S23, pero al final me he equivocado, ya que esta tecnología también va a llegar a otros terminales.

Samsung ha confirmado, de momento, que Galaxy AI llegará a los Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 y a la familia de tablets Galaxy Tab S9. El modelo más flojo a nivel de hardware de toda esta lista es el Galaxy S23 FE, que utiliza un SoC Exynos 2200, el mismo que montan los Galaxy S22.

Si el Galaxy S23 FE va a soportar Samsung Galaxy AI no hay motivo, en principio, para que esta tecnología no llegue también a los Galaxy S22. Personalmente creo que en el mejor de los casos será ahí donde quedará establecido el límite mínimo de terminales compatibles con dicha tecnología, aunque también cabe la posibilidad de que el factor realmente limitante acabe siendo el software, y que Samsung Galaxy AI acabe llegando a todos los terminales que actualicen a One UI 6.1.

No obstante, tened en cuenta que todavía no está claro que todas las funciones que integra Galaxy AI vayan a estar disponibles en terminales anteriores a los Galaxy S24, y que tampoco sabemos si su implementación se llevará a cabo como servicio gratuito o si funcionará bajo una modalidad de pago. Toca esperar.

Actualización: Samsung ha confirmado que Galaxy AI será gratuito hasta finales de 2025, pero no ha concretado nada sobre el coste que tendrá cuando finalice ese periodo gratuito.