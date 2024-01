Adiós a WordPad, el editor de textos de Windows 95

Microsoft ha dicho adiós a WordPad en la nueva versión de Windows 11 que se está probando en el canal Insider. Es la primera vez que un sistema operativo cliente Windows no incluye este editor de textos desde hace 28 años cuando se estrenó en Windows 95.

Estaba anunciado. Microsoft añadió WordPad a su lista de ‘Funciones obsoletas para clientes de Windows’ y publicó un breve mensaje donde indicaba que «WordPad ya no se actualizaría y que el software se eliminaría en futuras versiones de Windows». El momento ha llegado y el adiós a WordPad ya se ha producido en las versiones de prueba de Windows 11. Ha sido fulminado y no se podrá reinstalar.

Suponemos que tampoco se incluirá en las próximas versiones estables de Windows y dudamos de que se mantenga en la Microsoft Store como sucedió con Paint cuando la compañía quiso eliminarlo y las protestas de la comunidad lograron que Microsoft diera marcha atrás y al menos mantuviera su desarrollo independientemente de Windows.

Adiós a WordPad, pero usa Microsoft Word

Hace años que una buena buena parte de usuarios venimos reclamando la necesidad de un sistema Windows que incluya solo los componentes imprescindibles para su funcionamiento. Una base ligera y de alto rendimiento sobre la que el usuario instale libremente el software adicional que guste o necesite, sea de Microsoft o de otros proveedores. Nos han hecho poco caso… Windows 11 es hoy un monstruo pleno de servicios y aplicaciones y cuando se termine de implementar todo lo de Copilot y la IA será mucho peor.

Por tanto, no seré yo quien se queje de que Microsoft elimine aplicaciones de Windows. Y no solo hablamos del terrible Bloatware. Debería eliminar muchísimas más que no son imprescindibles para su funcionamiento. Y WordPad no lo es, en absoluto. Este «editor de textos enriquecido» se estrenó en Windows 95 para reemplazar al antiguo ‘Write’ y cubrió su función a medio camino entre el bloc de notas y los procesadores de texto más completos. Hoy es prescindible.

Lo que sí es más cuestionable (y lo estamos viendo en muchos comentarios de usuarios) es que la elección de software a eliminar o incluir en Windows siempre tenga el mismo objetivo, que no es otro que servir a las necesidades comerciales de Microsoft y no a las preferencias de los usuarios. Microsoft no se cortó un pelo a la hora de anunciar el adiós a WordPad. «Recomendamos Microsoft Word para documentos de texto enriquecido como .doc y .rtf y el Bloc de notas de Windows para documentos de texto sin formato como .txt».

Lo «traducimos» por si alguien se pierde con la estrategia general: eliminamos aplicaciones de productividad locales para que saltes a la nube y a los servicios de suscripción tipo Microsoft 365. Pasando por caja, por supuesto. Afortunadamente, hay alternativas gratuitas de enorme calidad como lo que llega de la suite LibreOffice y si buscas un reemplazo directo al WordPad te recomendamos Markdown. El que paga es porque quiere.

Por lo demás, la versión de Windows 11 a prueba también ha eliminado la aplicación ‘Personas’ y el asistente ‘Cortana’. Y lo aplaudimos. La limpieza de código debería ser un objetivo fundamental. Pero pensando en el usuario.