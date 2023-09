Publicamos hace un par de semanas la noticia del fin de WordPad, el editor sencillo de texto enriquecido que ha acompañado cada nueva versión de Windows desde los tiempos primigenios. El motivo es que la aplicación ya no recibe mantenimiento y ha quedado obsoleta, por lo que Microsoft la retirará en un futuro del entorno de escritorio.

Como explicaba entonces, WordPad es una suerte de aplicación entre dos mundos, un editor de texto con «opciones de formato como negritas, cursiva, alineación e incluso inserción de imágenes, pero poco más», resultando en una solución interesante tiempo ha, cuando el Bloc de notas de Windows era lo más básico -sigue siéndolo, aunque ha mejorado en varios aspectos- y Microsoft Office quedaba fuera del alcance del común de los mortales salvo pirateo.

Pero la situación ya no es la que era. Notepad sigue en su sitio, habiendo ganado alguna capacidad adicional y Microsoft Office, Microsoft Word para el caso, es a día de hoy una aplicación que todo el mundo puede utilizar de manera gratuita a través del navegador web. Ergo, la funcionalidad que aportaba WordPad ya no es necesaria y, en consecuencia, Microsoft mueve ficha. Dicho lo cual, no podía faltar quien se quejase de este desenlace.

Así, mientras que los pocos comentarios que hubo en la noticia que publicamos eran de tono despreocupado, habida cuenta de que WordPad es una utilidad irrelevante desde hace muchos años, los hay que opinan diferente. Según recogen en Windows Latest, el anuncio de la retirada de WordPad ha generado protestas, algo que sostienen por los comentarios que les dejaron sus lectores y algún otro que han cazado en foros de usuarios de Microsoft.

Lo cierto es que por cómo lo explica el autor del artículo, casi parece uno de los afectados. Señala, por ejemplo, que WordPad es una utilidad en el sentido estricto de la palabra y que no puede considerarse como bloatware, cuando Microsoft preinstala en Windows cosas como Candy Crush. Razón no le falta en este punto. A todo esto que sepas que es posible obtener un Windows sin bloatware desde la misma instalación.

El artículo, sin embargo, entra en quejas y casos de uso más específicos. Los dos aspectos más destacados, la ligereza de la aplicación y el soporte del formato RTF. El primero es indiscutible: para las prestaciones que ofrece WordPad, su rendimiento en comparación con Word es muy superior, se abre casi de inmediato incluso en equipos con los recursos justos. Y sí, permite incrustar imágenes, no como el Bloc de notas.

Algunas de las quejas de las que se hacen eco van en esta misma dirección: WordPad permite tomar notas rápidas sin prescindir de unas opciones de formato mínimas y es, con diferencia, el editor que mejor soporta el formato RTF, por lo que al tirar de Word para abrir los documentos creados con WordPad, la experiencia no es la mejor. La solución, obviamente, es sencilla y si te encuentras en una situación semejante, te voy a decir cuál es: huye de WordPad y RTF.

Te lo repito: huye de WordPad y RTF. Primero, porque no parece que Microsoft vaya a recular en su decisión de abandonar WordPad y la lógica le avala. Y segundo, derivado de lo anterior, porque RTF te va a dar más problemas que otra cosa. ten en cuenta que RTF (Rich Text Format o formato de texto enriquecido) es un formato privativo de Microsoft con casi cuarenta años a sus espaldas, cuya última versión data de 2008, esto es, hace más de tres lustros.

Ha llovido mucho desde que WordPad y RTF eran algo significativo, de manera que te actualices y utilices lo que toca cuando toca: ¿una nota sencilla? El bloc de notas. ¿Un documento complejo, con formato e imágenes? El procesador de text, que por cierto, como el en caso de los archivos de texto plano, no tienen por qué ser con aplicaciones de Microsoft. Hay alternativas para todos los gustos y necesidades a día de hoy.

En serio: puedes sustituir el Bloc de notas de Windows con Notepad++, un editor muchísimo más potente a la par que realmente ligero; y en cuanto a alternativas de Microsoft Office y su formato de documentos, mira este especial que publicamos hace un tiempo con suites ofimáticas alternativas, gratuitas y muy recomendables. Por supuesto, puedes seguir usando el software de Microsoft, sea pagando, ahora que es asumible, o gratis.

Lo más importante, al margen de la aplicación que elijas, es que no te ate a ella, para que cuando le ocurra lo mismo que le está sucediendo a WordPad, no te arrastre consigo. O sea, no te ates a un formato privativo cuando no tiene sentido hacerlo. Para procesadores de texto tienes OOXML (Office Open XML) y ODF (Open Document Format) y aunque el primero es el más extendido porque es el predeterminado de la suite de Microsoft (DOCX o .docx) y los de Redmond nunca han jugado limpio es este terreno, pretende ser un estándar abierto.

Para notas rápidas TXT se queda muy corto, es una obviedad, pero ahí está Markdown para salvar la situación. Markdown (MD o .markdown, .md) es un lenguaje de marcado, que no procesado de formato, también estándar abierto, además de extremadamente ligero, con el que es posible realizar documentos considerablemente complejos sin perder nunca la compatibilidad, pues se basa en documentos de texto plano. El mismo Bloc de notas de Windows lo soporta, aunque de manera limitada.

Markdown, no obstante, es una inteligente apuesta a futuro, aunque en un principio te pueda descolocar, ya que todo el «formato» que le des al texto que escribes se hace al vuelo, aplicando «marcas» (caracteres como asteriscos, corchetes u otros) para determinar el contenido y comportamiento del texto. Para una introducción a Markdown, Wikipedia te lo pone fácil. Luego es practicar un poco, pero poco, porque con eso y algún recurso puntual (toma chuleta con los atributos básico) al que acudir en caso de necesidad, vas sobrado.

¿No te quieres complicar aprendiendo nada (aprender lo básico es supersencillo, tenlo en cuenta, porque lo básico es lo que vas a usar el 90% de las ocasiones) y prefieres que te lo den todo hecho? Hay mil y un editores de Markdown ahí fuera con características de todo tipo. El mencionado Notepad++ tiene soporte de Markdown, si bien te puede gustar más una aplicación de notas como Joplin o, si vas a por todas, Obsidian, alias tu segundo cerebro.

Ten en consideración también que hay editores de Markdown que pueden embarullar la estructura de los directorios de documentos o hasta el formato de los mismos, aunque en la mayoría de casos tendrán opciones de exportación y, con más o menos basurilla, todo archivo .md será legible independientemente de la aplicación utilizada, siempre que tenga soporte de Markdown. Lo suyo es ir probando en busca de la combinación adecuada, así que no me extenderé más: prueba por ti mismo, que te saldrá a cuenta de cara al futuro.

Por último, lo evidente: cuanto antes te pongas, mejor. Cuesta encontrar a alguien que siga usando WordPad o RFT, pero no es excluyente: Markdown sigue siendo una solución más acertada, incluso si eres de usar aplicaciones en la nube. Solo fíjate que le den soporte al formato.