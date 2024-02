Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y, sí, es una semana muy tranquila, así que aprovecharemos para destacar algo como Orión y la oscuridad, que no suele ser lo habitual.

Netflix

Ergo, comenzamos el repaso semanal por lo que trae Netflix, que como de costumbre no es poco y aunque, también como de costumbre, abunda el relleno, es aquí donde se estrena Orión y la oscuridad, entre otras cosas. A destacar también la nueva serie de anima The Seven Deadly Sins: Los cuatro jinetes del apocalipsis y la docuserie histórica Alejandro Magno: La creación de un dios.

Orión y la oscuridad es, como puedes imaginarte por la imagen de cabecera y el titular, una nueva película original de animación original de Netflix. Y aunque, como también pensarás cuando veas el tráiler, tiene una pinta tremenda de refrito de la típica película de Pixar, es de hecho una producción de DreamWorks Animation basada en una novela infantil que ha quedado plasmada en la forma de largometraje -sin pasar por salas- por gracia y talonario de la gran n del VOD.

¿Es Orión y la oscuridad un Pixar de AliExpress? Eso parece, pero está siendo bien recibida y, dentro de lo que cabe, la oferta de animación de la plataforma es de las más decentes, a pesar de que no terminen nunca de ponerle la guinda nada… más o menos, porque ejemplos de buen hacer hay unos cuantos: Klaus, Los Mitchell contra las máquinas, El monstruo marino, Nimona… ¿Se unirá Orión y la oscuridad a este selecto club? Tendrás que verla, para saberlo.

Más contenidos exclusivos:

Alejandro Magno: La creación de un dios (T1). «Las entrevistas con expertos y las impresionantes recreaciones dramáticas revelan la extraordinaria vida de Alejandro Magno y su deseo insaciable de conquistar el mundo.»

Alejandro Magno: La creación de un dios (T1). «Las entrevistas con expertos y las impresionantes recreaciones dramáticas revelan la extraordinaria vida de Alejandro Magno y su deseo insaciable de conquistar el mundo.»
Alguien como Chu (T1). «Chu Ai es videobloguera en sus ratos libres. En su canal, habla de sexo sin tapujos, pero en la vida real, ese tema resulta mucho más complicado.»

Baby Bandito (T1). «El skater Kevin y su banda logran el mayor robo en la historia de Chile, pero el amor y las redes sociales podrían arruinarlo todo. Inspirada en hechos reales.»

El pequeño Bheem: ¡Al recreo! (T1). «Bheem, un alegre pequeño con una fuerza increíble, empieza a ir al cole. Allí vivirá muchas aventuras mientras hace nuevos amigos… ¡y montones de travesuras!»

La gran noche del pop. «Las mayores estrellas de la música se reunieron en enero de 1985 para grabar 'We Are the World'. Este documental se cuela entre los bastidores del histórico evento.»

NASCAR: A toda velocidad (T1). «La pasión y la gloria de la Copa NASCAR son los motores de los pilotos y sus escuderías. En esta docuserie de deportes, todos compiten por hacer historia.»

The Seven Deadly Sins: Los cuatro jinetes del apocalipsis (T1). «Mientras una profecía apocalíptica se cierne sobre la pacífica tierra de Britania, un chico con un corazón puro emprende un viaje de descubrimiento… y venganza.»

Voluntad. «Dos jóvenes policías se debaten entre colaborar con los nazis o ayudar a la Resistencia en la Amberes ocupada durante la Segunda Guerra Mundial.»

Entra en catálogo:

Ágora

Amigos…

Casual Day

Cien años de perdón

Ciudad de asesinos

Dr. House (Serie completa)

El mal ajeno

El pacificador

Escape Room: Sin salida

Gru 2. Mi villano favorito

Gru 3. Mi villano favorito

Gru, mi villano favorito

Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba (T1-T2)

Handia

La posesión de Grace

Los Minions

Los criminales de noviembre

No habrá paz para los malvados

Sniper: El fin del asesino

Amazon Prime Video

En Amazon Prime Video tienen como estreno destacado otro refrito, en su caso, la serie de Mr. & Mrs. Smith, aunque también entran un buen montón de cosas en catálogo.

Contenidos exclusivos:

Mr. & Mrs. Smith (T1). «Conoce a los Smith: dos extraños solitarios, John y Jane, que han renunciado a sus vidas e identidades para ser lanzados juntos como compañeros, tanto en el espionaje como en el matrimonio»

Mr. & Mrs. Smith (T1). «Conoce a los Smith: dos extraños solitarios, John y Jane, que han renunciado a sus vidas e identidades para ser lanzados juntos como compañeros, tanto en el espionaje como en el matrimonio»
Que nadie duerma. «Lucía pierde su empleo como programadora informática y decide dar un giro definitivo en su vida comenzando a trabajar como taxista.»

Trunk – Encerrada. «Malina, una estudiante de medicina de 28 años, se despierta desorientada y sin entender dónde está, solo para descubrir con horror que le falta algo más que la memoria.»

Entra en catálogo:

A todo gas

A todo gas: Tokyo Race

Antes que el diablo sepa que has muerto

Arrow (Serie completa)

Atraco en familia

Ben-Hur

Come True

Demonic

Dos mejor que uno

Eden Lake

Educación siberiana

El acusado perfecto

El asesino del nudo

El corcel negro

El desconocido

El largo viernes santo

El mundo perdido: Jurassic Park

El regreso de la momia

El último patriota

Espiral

Fast & Furious 5 (A todo gas 5)

Fast & Furious 6 (A todo gas 6)

Fast & Furious 7 (A todo gas 7)

Fast & Furious 8 (A todo gas 8)

Fast & Furious: aún más rápido (A todo gas 4)

Feliz día de tu muerte

Freaks

G.B.H.

Gru 2. Mi villano favorito

Gru 3. Mi villano favorito

Gru, mi villano favorito

Hechizo del corazón

Jurassic Park III (Parque Jurásico III)

La Serpiente Blanca

La deuda

La espía

La gran caída de Igby

La llegada

La momia

La momia: La tumba del emperador Dragón (La momia 3)

La prueba del crimen

Las noches antes de Navidad

Los Minions

Los domésticos

Los mercenarios 3

Los perros de la guerra

Los vikingos

Luchando por un sueño

Malditos Bastardos

Malditos vecinos

Malditos vecinos 2

Manhattan Sur

Marmalade

Match Point

Mejor… solteras

Mentiroso compulsivo

Million Dollar Baby

Mucho ruido y pocas nueces

Mystic Pizza

Naruto: Shippûden (T7)

Nevada Express

No sin mi hija

Nowhere Boy

Obsesión

Open

Parque Jurásico

Pelham 1, 2, 3

Pequeños guerreros

Plan en Las Vegas

Relic

The Voices

Tomb Raider

Toro salvaje

Vecino siniestro

Venom: Habrá matanza

Vera Cruz

Wrong Turn: Sendero al infierno

Y de repente tú

Disney+

Poca cosa en Disney+…

Contenidos exclusivos:

El coro (T1). «Serie documental de seis episodios sobre los niños del Detroit Youth Choir y cómo se preparan para la actuación de su vida.»

El coro (T1). «Serie documental de seis episodios sobre los niños del Detroit Youth Choir y cómo se preparan para la actuación de su vida.»
El viaje de un héroe: Así se hizo Percy Jackson y los dioses del Olimpo. «No es fácil ser semidiós… ni encarnar a personajes tan queridos.»

Marvel Moon Girl y Dinosaurio Diabólico (T1). «»Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur» se basa en los cómics de éxito de Marvel y sigue las aventuras de Lunella Lafayette, una supergenio de 13 años, y su T-Rex, Devil Dinosaur.»

Reunidos: Así se hizo Echo. «Acompáñanos en este revelador vistazo detrás de las cámaras de la revolucionaria serie de Maya López.»

Uno mismo (Corto). «Una marioneta de madera que desea desesperadamente encajar pide un malogrado deseo a una estrella, lo que desencadena un viaje de autodescubrimiento.»

HBO Max

Poca cosa en HBO Max…

Contenidos exclusivos:

La indestructible Tatiana Suarez . «Esta película explora el espíritu indomable de la luchadora de MMA Tatiana Suarez, que vuelve a combatir tras pasar cuatro años lesionada.»

La indestructible Tatiana Suarez. «Esta película explora el espíritu indomable de la luchadora de MMA Tatiana Suarez, que vuelve a combatir tras pasar cuatro años lesionada.»
Tito Yayo (T5). «Tito Yayo es el tío abuelo mágico de todo el mundo y cuando aparece en tu vida ¡la llena de diversión!»

Vika! «Vika, una carismática pinchadiscos de 84 años y gran estrella de la noche en Varsovia, inspira a otras personas a vivir la vida a tope.»

Entra en catálogo:

El test

Feud: Bette y Joan (T1)

Lu & the Bally Bunch (T1)

Paddington

Movistar Plus+

Poco también en Movistar+, pero con alguna que otra cosa bastante interesante.

Entra en catálogo:

Chinas

Innocence. Nacidos militares

Mi hermano pequeño

Nada

Operación Napoleón

Posesión infernal: El despertar

Vesper

Filmin

Y para terminar, Filmin, en su línea.

Entra en catálogo: