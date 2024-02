F-Droid ya soporta actualizaciones automáticas en segundo plano

Aunque no es tan conocida como otras opciones en este sentido, sin duda F-Droid es una de las tiendas de aplicaciones más interesantes de todo el ecosistema Android. Así, y como suele ocurrir en estos casos, son mayoría los usuarios de Android que no conocen este repositorio, pero quienes sí que lo conocen lo valoran de manera especialmente positiva, y desde luego que no faltan razones para ello, tanto por su buen funcionamiento como por la filosofía que rige el mismo.

A diferencia de otros repositorios, algunos de ellos extremadamente populares, en F-Droid no encontraremos versiones pirateadas de las apps de pago en Google Play y, de hecho, tampoco podremos encontrar las versiones oficiales de dichas apps comerciales. ¿Por qué? Pues porque hablamos de una tienda en la que no se vende nada, todo lo que encontrarás allí es software libre y código abierto (FOSS, Free Open Source Software). Así, tiene más sentido definirlo como un repositorio que como una tienda.

Si eres usuario de Android y te encuentras entre las personas que todavía no han probado F-Droid, te recomiendo encarecidamente la completa guía que publicó mi compañero Juan al respecto. En la misma encontrarás una premisa, que comparto, y es que este repositorio puede ser alternativa o puede ser complemento a Google Play, en función tanto de tus necesidades como de tus preferencias-posicionamiento ideológico en lo referido al software. Sea como fuere (en mi caso como complemento a la tienda oficial de Google), darle una oportunidad es más que recomendable.



El nivel de acabado técnico del repositorio es más que destacable, y sus responsables se preocupan no solo de mantenerlo en el mejor estado posible, también van sumando nuevas funciones cada cierto tiempo. Y eso es precisamente de lo que trata esta noticia, y es que, según podemos leer en su blog oficial, F-Droid ya permite la actualización automática y en segundo plano de las apps que hayamos instalado con su software. Esta función está disponible desde la versión 1.19.0 del cliente del repositorio.

Para poder emplearla, eso sí, es imprescindible que contemos con Android 12 o superior, ya que F-Droid hace uso de una función que debutó precisamente en esa versión de Android. Y, eso sí, sus responsables también advierten de que algunas aplicaciones antiguas no se podrán actualizar de este modo, y en tales casos se mostrará un banner en su página correspondiente en el que se indican las razones por las que no podemos emplear la actualización automática con ellas, si bien sí que podremos actualizarlas manualmente, como se ha hecho hasta ahora.