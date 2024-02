Conceptos básicos de red: ¿es malo que el router esté siempre encendido?

Es una de las preguntas que más dudas sigue generando todavía a día de hoy, y eso que también es una de las más antiguas. Si te preguntas si es malo que el router esté siempre encendido la respuesta es que no, no supone ningún problema, de hecho este tipo de dispositivo está diseñado para trabajar de esa manera, es decir, para estar siempre conectado.

Con esto quiero decir que no tienes que preocuparte por pagar tu router cuando te vas a dormir, y tampoco si no vas a utilizar Internet durante unas horas. Puedes dejarlo conectado todo el día, esto no afectará a de forma notable a su vida útil, y tampoco tendrá un impacto relevante en la factura de la luz, porque al final estamos hablando de un dispositivo que tiene un consumo mínimo, y desconectarlo con cierta frecuencia a diario solo nos permitirá ahorrar, de media, unos céntimos de euro al mes.

Dejar el router siempre encendido es la mejor opción, salvo casos concretos

Es la mejor opción porque te permitirá estar siempre conectado a Internet, y no tendrás que afrontar los tiempos de espera que se producen entre apagados y encendidos. Si has apagado el router alguna vez ya sabrás a lo que me refiero, y si no tranquilo que te lo explico a continuación de una manera sencilla y muy clara para que no te queden dudas.

Cuando apagamos y encendemos el router no podemos volver a conectarnos a Internet al instante, hay que esperar un tiempo hasta que este complete una serie de operaciones básicas y esté listo para volver a ofrecer conexión a Internet. Por otro lado, ten en cuenta que precisamente al encender el router se produce un aumento del consumo de este dispositivo debido a todo ese trabajo que tiene que realizar para volver a estar operativo, así que no vale la pena.

Entonces, ¿significa esto que no debemos apagar el router nunca? Tampoco podemos llegar a este extremo, porque hay casos en los que sí que es buena idea apagarlo e incluso reiniciarlo, pero son tan concretos que al final la regla general está clara, lo mejor es dejar el router siempre encendido.

Hay dos casos en los que sí es buena idea apagarlo. El primero es cuando nos vamos de casa durante varios días, un escenario en el que sí es mejor apagarlo porque no lo vamos a utilizar durante varios días. En segundo lugar también es buena idea apagarlo y hacer un reinicio del router cuando tengamos problemas de conectividad difíciles de explicar. En este caso desconectarlo de la alimentación durante 60 segundos puede hacer milagros.

