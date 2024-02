Novedades de GeForce Now: llegan Skull and Bones y Halo Infinite

Es jueves, y como de costumbre vamos a dar un buen repaso a las novedades de GeForce Now para esta semana. En total tenemos cinco juegos nuevos que llegan a la plataforma de juego en la nube de NVIDIA, y entre ellos destaca sin duda Skull and Bones, uno de los juegos más importantes de Ubisoft que nos propone convertirnos en auténticos piratas.

Otra de las novedades de GeForce Now más importantes es Halo Infinite, la última gran aventura del Jefe Maestro, que marcó un salto técnico importante frente a entregas anteriores a pesar de partir de un enfoque de transición intergeneracional. Si ya tenías este juego comprado podrás utilizarlo sin problemas en GeForce Now a través de tu cuenta de Steam.

A continuación os dejo el listado completo de nuevos juegos que llegan a GeForce Now esta semana:

Banishers: Ghosts of New Eden (Nuevo lanzamiento en Steam, Feb. 12).

Deep Rock Galactic: Survivor (Nuevo lanzamiento en Steam, Feb. 14).

Goat Simulator 3 (Nuevo lanzamiento en Steam, Feb 15).

Skull and Bones (Nuevo lanzamiento en Ubisoft, Feb. 16).

Halo Infinite (Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass).

Buenas noticias, GeForce Now gratis vuelve a estar disponible

Si eres uno de nuestros lectores habituales sabrás que la versión gratuita de GeForce Now llevaba tiempo sin admitir a nuevos miembros porque, debido a su enorme éxito, se encontraba totalmente saturada. Estoy seguro de que algunos de nuestros lectores llevaban tiempo esperando a que se produjera una ampliación del servicio para poder probarlo a través de dicha modalidad, y hoy puedo daros por fin una buena noticia, dicha ampliación se ha producido ya podéis apuntaros.

Con la versión gratuita de GeForce Now no pagaréis un céntimo, y tendréis acceso a una plataforma básica que os permitirá jugar a vuestros títulos en sesiones de hasta una hora. No tendrás que facilitar datos de tu tarjeta de crédito ni vincular ningún medio de pago para acceder a este modelo gratuito, así que podéis estar tranquilos de que nunca se os cobrará nada.

Más adelante, si queréis disfrutar de una experiencia superior, podréis dar el salto a las modalidades «Prioritaria» o «Ultimate», que tienen un coste de 10,99 euros y 21,99 euros al mes, respectivamente. Ambas os permitirán jugar con las tecnologías GeForce RTX y disfrutaréis de sesiones de juego más largas y de una mayor fluidez. También están disponibles en suscripciones semestrales que os ayudarán a ahorrar, ya que reducen el coste mensual.