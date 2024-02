Arroz para secar el móvil, ¿sí o no?

Todo el mundo conoce este remedio casero si el smartphone (u otro dispositivo electrónico) se moja: apagarlo rápidamente y ponerlo en arroz. Es más, a poco que peines alguna que otra cana, seguro que o has tenido que llevar a cabo esta operación en algún momento o, en todo caso, conoces a alguien que se haya visto en esta situación. Y si preguntas, verás que la opinión generalizada afirma que este sistema, efectivamente, facilita y acelera el proceso de secado del interior del dispositivo.

Esto se debe a las propiedades higroscópicas del arroz, algo que antes de la llegada de los smartphones ya habíamos visto en acción en otros entornos, como por ejemplo en los saleros, en los que es capaz de capturar la humedad que, de otra manera, puede llegar a apelmazar la sal. Así, no hay demasiada discusión posible sobre si el arroz es capaz de absorber parte de la humedad presente en su entorno, pues esta propiedad quedó acreditada hace ya bastante tiempo.

Así, la recomendación de sumergir el dispositivo mojado en arroz es común, e incluso hemos visto que fabricantes como Nokia lo han recomendado en algún momento. Y también operadores, como Orange, lo incluyen en su lista de recomendaciones si nos vemos en esas circunstancias. Ahora bien, ¿hay consenso? Pues lo cierto es que no, y es que Apple publicó, recientemente, una página web de soporte en la que desaconseja, explícitamente, el uso del arroz para secar un iPhone. Y lo cierto es que su argumento es más que razonable.

Así, Apple no niega las propiedades «secantes» del arroz, pero plantea que al sumergir el dispositivo en un cuenco de arroz, es posible que pequeños trozos del mismo puedan acabar en el interior del móvil y, claro, producir daños en el mismo, ya sea por la humedad que pueden albergar o por sus movimientos en el interior del dispositivo. En la lista de qué no hacer, también desaconsejan el uso de fuentes de aire frío o caliente, como un secador de pelo o un bote de aire comprimido, y la introducción en el dispositivo de toallas de papel o bastoncitos de algodón, pues también pueden dejar restos en el interior.

Cada día son más los smartphones que son sumergibles, aunque solo hasta cierta profundidad y no por demasiado tiempo, pero aún así se pueden dar las circunstancias que excedan dichos umbrales, y en esos casos tendremos que seguir las recomendaciones específicas del fabricante para ese dispositivo concreto. No obstante, y en base a las buenas experiencias previas, reconozco que si me veo en esa situación, probablemente volveré a recurrir al arroz. ¿Y tú?