GIGABYTE 4000E, más oferta en SSD básicas y económicas

GIGABYTE 4000E es la nueva serie de unidades de estado sólido del fabricante taiwanés. Una serie destinada a la gama de entrada a las SSD que tienen que llegar al mercado a muy buen precio.

La oferta de SSD es amplísima y puedes encontrar todo lo que busques en capacidad, rendimiento y precio. No todos los usuarios necesitan las más rápidas, las Gen5, que requieren placas base de última generación de Intel o AMD que no todo el mundo tiene. Además, las ventajas de estas unidades de almacenamiento frente a los discos duros se nota con cualquier modelo que uses, incluso las conectadas a interfaces más antiguas como SATA.

GIGABYTE 4000E

Giga tiene en el mercado varias líneas de SSD que encabezan las AORUS Gen5 como tope de gama. Las que nos ocupa están destinadas al rango inferior, unidades básicas en formato M.2 conectadas a la interfaz PCIe 4.0. No incluyen memoria caché DRAM para abaratar la serie.

Prometen velocidades de transferencia de datos en lectura secuencial de hasta 4 Gbytes por segundo y 3,9 Gbytes por segundo en modo de escritura. Más que suficiente en un escenario de uso general. Contarán con tres años de garantía y un nivel de soporte mínimo de 320 TBW (Terabytes escritos).

GIGABYTE 4000E se distribuirá en capacidades de almacenamiento de 250 GB, 500 GB y 1 Tbyte. Su precio debe ser muy económico y se podrán instalar en cualquier equipo incluyendo sobremesas, portátiles, NAS, Mini-PCs, SBC u otros, ya que no necesitan disipadores de calor añadidos y ello facilita el montaje prácticamente en cualquier dispositivo.

Además de la venta individual en retail, las vemos ideales en paquetes que incluyan placa base, CPU, memoria y almacenamiento. No se ha facilitado precio, pero deben ser bastante contenidos y una buena manera de reemplazar discos duros o combinarlos con otras SSD.