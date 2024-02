¿Pagas Netflix a través de Apple? Pues eso se va a acabar

Pronto se cumplirán dos años desde que Netflix se asomara al abismo y, en consecuencia, diera un importante golpe de timón con muchas de las que, hasta entonces, habían sido políticas que de una u otra manera distinguían al servicio. el detonante fue, como quizá recuerdes, una presentación de resultados en la que las previsiones apuntaban a una más que considerable caída de su número de suscriptores, algo inevitable habida cuenta de la eclosión de servicios de streaming de los años anteriores y la consecuente fragmentación del mercado.

Este giro se resume en dos grandes puntos, acabar con las cuentas compartidas que no generaban beneficios extra y mejorar la cantidad de ingresos generada con cada suscriptor. Para la primera, ya lo sabes, Netflix empezó a ofrecer la posibilidad de pagar una cuota adicional por cada cuenta compartida y, en caso contrario, impedir su uso. Esta fue una medida tremendamente polémica, pero según los números facilitados por la compañía, parece que finalmente sí que se ha traducido en un incremento en los ingresos.

En lo referido a mejorar la monetización de las cuentas, hemos visto la llegada de un plan con publicidad (algo a lo que la compañía se negaba hasta abril de 2022), combinada con la eliminación del plan básico, lo que hace que, si queremos disfrutar del contenido sin publicidad, la opción más económica sea el plan estándar sin publicidad, que tiene un coste mensual de 12.99 euros. Y, claro, además tenemos las subidas de precios, algo que llevamos ya más de un año sufriendo en prácticamente todos los servicios online.

Ahora bien, esto no significa que hasta 2022 a Netlix no le preocupara la monetización y que, en consecuencia, no tomara medidas para mejorarla. Un ejemplo claro de ello lo encontramos en las suscripciones a través de plataformas de terceros, más concretamente a través de la App Store de Apple. Y es que, como bien sabes, los de Cupertino se cobran un generoso porcentaje por la intermediación. Así, Netflix no empezó a ofrecer la posibilidad de suscribirse a través de la tienda de iOS hasta 2015 (el servicio estaba disponible desde 2010), pero esta posibilidad no perduró mucho tiempo, pues a partir de 2018 la compañía empezó a acabar con esta posibilidad. Eso sí, a los usuarios que ya tenían contratado el servicio de este modo se les ha permitido seguir pagando sus suscripciones de este modo.

Esto, sin embargo, está muy cerca de cambiar, y es que Netflix ha confirmado que va a finalizar la facturación a través de la App Store de Apple para los usuarios que todavía se mantienen con esta modalidad, tal y como la propia compañía ha confirmado a The Verge. Sin aclarar cuáles, el servicio ha afirmado que este proceso se va a llevar a cabo inicialmente en varios territorios, y que los usuarios que quieran mantener sus cuentas tendrán que seleccionar otro medio de pago.

Este movimiento se inicia con el plan básico, cuyo fin está ya bastante cerca, pero aunque Netflix no ha afirmado nada al respecto, que no se ofrezca a los usuarios del plan básico la posibilidad de contratar otro plan manteniendo el pago a través de Apple Pay parece una señal de que la compañía quiere reducir aún más la cantidad de usuarios que todavía emplean este sistema de pago. Así, no ocurrirá a corto plazo, pero cada vez hay más señales que indican que, tarde o temprano, los suscriptores del resto de planes también se verán alentados, cuando no empujados, a cambiar su medio de pago.