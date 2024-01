Netflix eliminará próximamente el plan básico

Desde la presentación de resultados de abril de 2022, Netflix dio un importante giro en sus políticas de precios y cuentas. Recordemos que aquel momento marcó un importante cambio de tendencia, pues aunque todavía se mantenía como el servicio más popular de entre las plataformas de streaming, sus números habían descendido y apuntaban a hacerlo mucho más a corto y medio plazo. De repente muchas cosas que no iban a ocurrir, ocurrieron, para sorpresa de muchos.

Los dos principales cambios fueron el giro en lo referido a contar con un plan con publicidad, algo que hasta entonces Netflix había rechazado, pero que confirmó que sí que haría precisamente en esa misma presentación de resultados. Además, inicialmente su plan era desplegarlo en algún momento del 2023 o incluso 2024, pero poco después decidieron pisar el acelerador, al punto de que finalmente terminó debutando el mismo año, más concretamente en noviembre.

El otro cambio, sin duda el más sonado, fue el poner punto y final a las cuentas compartidas… a no ser que los usuarios decidieran pasar por caja. Y, aunque supuso un varapalo para bastantes usuarios, lo cierto es que parece haberle salido bien, pues las cuentas de Netflix parecen haber mejorado, al menos parcialmente, a consecuencia de la monetización extra de esos usuarios que, hasta ese momento, compartían planes pese a no ser convivientes.

Parece, no obstante, que eso no era suficiente, y que el plan con publicidad debe ser más rentable de lo previsto inicialmente, de modo que hace unos meses la compañía eliminó el plan básico en varios países, entre ellos España. Con un precio de 7,99 euros mensuales, era la opción más económica de planes sin publicidad. Con la eliminación de este plan, que ya no es posible contratar desde octubre del año pasado, pero que se ha mantenido hasta el momento para quienes ya lo tenían contratado, la opción más económica sin publicidad para los nuevos clientes es el plan estándar sin anuncios, cuyo precio es de 12,99 euros.

Ahora bien, parece que esa extensión está ya cerca de llegar a su fin, y es que según podemos leer en la presentación de resultados más reciente, Netflix ya se prepara para eliminar el plan básico para los suscriptores previos, y empezará con ello el segundo trimestre de 2024. Es cierto que en dicho documento no se menciona el mercado español de manera explícita, en el que sí que señala Canadá y Reino Unido de manera explícita, pero ya hemos visto en anteriores ocasiones que nuestro país se encuentra entre los primeros en los que se aplican estos cambios, así que podemos esperar que no tarde demasiado en trasladarse a nuestro mercado local.