Windows 11 vuelve a dar problemas, cuidado con las últimas actualizaciones de seguridad

Problemas y Windows 11 son dos conceptos que últimamente suelen ir cogidos de la mano, una realidad que además está lejos de cambiar con noticias como la de hoy, porque Microsoft acaba de confirmar que algunos usuarios están teniendo problemas para instalar las últimas actualizaciones de seguridad disponibles para Windows 11 22H2 y 23H2.

En efecto, para sorpresa de nadie Windows 11 vuelve a dar problemas, aunque afortunadamente parece que en esta ocasión estos no conducen a errores graves que acaben afectando al correcto funcionamiento del equipo, ya que se limita a un fallo de instalación que afecta a la actualización identificada como KB5034765.

Cuando intentaban instalar esa actualización algunos usuarios recibieron un mensaje de error que decía, literalmente: «Algo no salió como estaba planeado. no tienes que preocuparte, deshaciendo los cambios. Por favor, mantén el equipo encendido». Esto quiere decir que el propio asistente de instalación resuelve el entuerto deshaciendo todo lo que había cambiado para poder realizar la instalación de dicho sistema operativo, y finaliza diciendo «No pudimos instalar esta actualización, pero puedes intentarlo de nuevo (0x800f0922).»

Este mensaje de error no resulta de mucha utilidad, pero Microsoft ha confirmado que existe una solución que permite solventar este problema e instalar esa actualización, y encima es bastante fácil. Solo tenemos que eliminar el directorio oculto «C:\$WinREAgent», sin más. Una vez que lo hagamos podremos volver a realizar la instalación de esa actualización de Windows 11 sin problemas.

El gigante de Redmond no ha dicho qué es exactamente lo que provoca este fallo, pero sí que ha asegurado que está trabajando en una actualización que pondrá fin a este error, aunque no tenemos una fecha de lanzamiento exacta, así que ahora mismo toca esperar. Los usuarios de Windows 10 no se han visto afectados, lo que quiere decir que pueden proceder a instalar las últimas actualizaciones de seguridad con total normalidad.

Precisamente hace cosa de unos días Microsoft resolvió un problema que afectaba a Windows 11, y que impedía que ciertas aplicaciones pudieran grabar, reproducir o capturar vídeos utilizando el códec WC1. La solución llegó con las actualizaciones KB5034204 y KB5034765, lanzadas en enero y febrero de 2024, respectivamente.