Copilot Lab, toda la información sobre la IA de Microsoft

Microsoft ha apostado muy fuerte por Copilot, lo que ya podemos considerar un ecosistema de funciones y servicios basados en inteligencia artificial que, poco a poco pero de manera constante, va llegando a la mayoría de productos y servicios de la compañía. Como recordarás, hace poco más de un año se produjo el primer paso en este sentido, con la presentación del chatbot de Bing y la integración de la IA en Microsoft Edge, si bien fue en septiembre cuando se oficializó el denominador común de Copilot para aglutinar todas estas propuestas.

Así, lo que empezó siendo un chatbot y una pequeña selección de funciones para el navegador web, a día de hoy ya tiene un alcance mucho más amplio, aunque también es cierto que su alcance varía de unos lugares a otros. Así, por ejemplo, la integración en Windows 11 todavía no está disponible en España, aunque dado el interés de Microsoft por extender el uso de Copilot al máximo, cabe suponer que su alcance en este sentido crecerá tan rápido como resulte posible. ¿Y a qué me refiero con dicho interés? Pues al demostrado por la propia compañía, que inicialmente se reservaba la versión del asistente integrada en el sistema operativo para Windows 11, pero que finalmente decidió llevarlo también a Windows 10.

Así, estamos en un momento en el que sabemos que Microsoft está llevando Copilot a todos los confines de su ecosistema, y en cada caso (lógicamente) adaptando sus funciones al contexto. Ahora bien, una cosa es tener claro este punto y, otra muy distinta, es saber en qué se traduce esto en una aplicación concreta, es decir, a saber qué podemos esperar exactamente de Copilot en el sistema operativo, en el navegador, en Microsoft Word, en su versión web… la lista es, sin duda, extensa.

Begin your Microsoft Copilot journey with confidence on Copilot Lab. We’ve consolidated our best resources, training videos, ready-made prompts, and inspiration to make Copilot Lab the single resource to help you get started. Check it out today: https://t.co/WH1pVgas2n pic.twitter.com/QQd5jUu9fE

