El Apple Watch Ultra con pantalla microLED ha sido cancelado por falta viabilidad económica

Parece que últimamente las cosas no le están saliendo como le gustaría a Apple, y es que, después de los rumores de puesta en pausa del iPhone con pantalla flexible, ahora nos enteramos a través de MacRumors que el gigante de Cupertino habría cancelado el Apple Watch Ultra con pantalla microLED debido a que no resulta económicamente viable.

El medio MacRumors se ha hecho eco de unos comentarios realizados por el analista Ming-Chi Kuo, quien ha dicho que Apple ha cancelado el Apple Watch Ultra con pantalla microLED. La razón que habría llevado a la compañía a tomar esta decisión se basaría en que el coste de producción de microLED en la actualidad es demasiado alto como para hacer el producto económicamente viable. Esta noticia habría sido un golpe para ams OSRAM, el proveedor exclusivo de Apple para el proyecto.

Ming-Chi Kuo dice que Apple no tiene planes de producir pantallas microLED en masa en el “futuro previsible”. Por otro lado, el analista ha comentado que su última encuesta “indica que Apple ha cancelado los proyectos microLED de Apple Watch porque Apple cree que el microLED no puede agregar un valor significativo a este producto y los costos de producción son demasiado altos para hacerlo económicamente viable”.

El no verle viabilidad al Apple Watch Ultra con pantalla microLED ha podido suponer un buen varapalo para la compañía dirigida por Tim Cook, no solo por el hecho de cancelar el proyecto, sino también porque dicha cancelación parece haber derivado en despidos de empleados. Viendo la tendencia que hay a nivel laboral en la computación de consumo y dejando de lado temas como las compras masivas de empresas y la emergencia de la inteligencia artificial, uno llega a preguntarse si el sector no está corriendo demasiado.

Como ya hemos dicho, el del Apple Watch Ultra no parece ser el único golpe que se ha llevado el gigante de Cupertino en lo que respecta al desarrollo de productos, ya que la compañía habría puesto en pausa el iPhone plegable debido a la escasa durabilidad que todavía tienen las pantallas flexibles. Sin embargo, parece que Apple no ha tirado la toalla con la idea de comercializar un iPhone flexible, sino que más bien ha puesto el proyecto en pausa hasta que la tecnología ofrezca una durabilidad que se ajuste a sus estándares de calidad.

AVISO: Las imágenes corresponden al Apple Watch Ultra 2.