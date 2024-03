Nuevo iPhone 1 en subasta, y de los más raros

No era la primera vez que Steve Jobs pronunciaba su frase más recordada, «One more thing«, pero su uso en la presentación del iPhone, el 9 de enero de 2007, es para muchos el más recordado de los usos de la celebérrima frase. Y no es para menos, puesto que la entrada de Apple en el mercado de la telefonía móvil marcó un antes y un después, reinventando por completo un tipo de dispositivo al que ya estábamos más que acostumbrados, pero que podía llegar mucho más lejos de lo que imaginábamos.

A día de hoy, si revisamos las especificaciones técnicas de aquella primera generación, que además solo llegó a unos pocos países (dando juego, eso sí, a que muchas personas aprovecharan sus viajes a los mismos para traerse alguno para revender, obviamente con una más que jugosa comisión), palidecen incluso frente al más económico de los modelos actuales, pero en su momento tampoco quiso destacar por las mismas (Jobs era bastante reacio a recitar especificaciones), sino porque, como nos contó en aquella mítica keynote, era «three revolutionary products: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device«.

El iPhone de primera generación, que con el tiempo también ha sido denominado iPhone 1 y iPhone 2G (por la tecnología de conectividad celular que empleaba), llegó al mercado estadounidense el 29 de junio de 2007 en versiones de 4 gigabytes y 8 gigabytes, pero la primera apenas duró dos meses en el mercado, pues fue eliminada de catálogo el 5 de septiembre del mismo año, mientras que el modelo con 16 gigas no llegaría hasta el 5 de febrero de 2008. Durante los poco más de dos meses que estuvo disponible, el modelo con cuatro gigabytes de capacidad se vendió por 499 dólares.

El poco tiempo que permaneció a la venta lo convierte, por lo tanto, en una pieza especialmente preciada por los coleccionistas, aún más si su estado de conservación es óptimo. Y eso es precisamente lo que podemos encontrar en LCG Auctions, una subasta de un iPhone 4GB de 2007 que aún conserva el embalaje original sin abrir, es decir, que nunca ha llegado a abrirse. El precio de salida es de 10.000 dólares y de momento, con dos pujas (la inicial por el precio marcado y una segunda) ya se encuentra en 11.000 dólares. Para que se entienda mejor el valor concedido por los coleccionistas al modelo de 4GB, actualmente la misma web también tiene una subasta de un modelo de la primera generación, pero con 8 gigabytes de almacenamiento, que con dos pujas se encuentra en 5.5000 dólares, justo la mitad que el modelo con cuatro gigas.

Al momento de publicar esta noticia quedan aproximadamente doce días de subasta, por lo que todavía queda bastante margen para ver subir su precio. De hecho, al revisar la descripción de la subasta, vemos que la estimación es que su precio de venta final supere los 100.000 dólares. En octubre de 2022 vimos venderse uno por casi 65 veces su precio original, y en febrero de 2023 la puja final por un modelo similar fue aún más alta, superando el valor de multiplicar por 100 su precio original. En ambos casos las subastas tuvieron lugar también en LCG Auctions, ambos iPhone de primera generación tampoco habían sido abiertos nunca y, eso sí, los dos eran de la versión de 8 gigabytes. Así, es posible que la hipótesis de la casa de subastas se cumpla. Te lo contaremos cuando concluya la subasta.

Imágenes: LCG Auctions