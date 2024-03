La nueva BIOS para las placas base Z790 MAX de MSI ponen al Intel Core i9-14900KS a 6,4GHz

La nueva versión del BIOS de MSI para la serie de placas base Z790 MAX abre la puerta a que los núcleos de alto rendimiento del procesador Intel Core i9-14900KS sean capaces de funcionar a 6,4GHz, lo que supone 200MHz más que el máximo oficial que puede alcanzar en modo turbo.

Que la serie de placas base Z790 MAX de MSI sea capaz de superar la frecuencia máxima oficial a la que funciona el Intel Core i9-14900KS no es algo nuevo, ya que esta incluyó el año pasado una opción fácil de accionar con la que era posible establecer los 6,3GHz como velocidad de trabajo máxima. Ese techo ha sido roto en la nueva versión de la BIOS para establecerlo en 100 megahercios más.

Es importante tener en cuenta que toda esa potencia que se puede alcanzar con el Intel Core i9-14900KS requiere de mucha energía, ya que el procesador puede consumir más de 400 vatios en su configuración de stock. En lo que respecta a la nueva BIOS para ciertas placas base de MSI, esta proporcionaba y proporciona varios modos preconfigurados que pueden ser seleccionados por el usuario y que permiten tener un núcleo a 6,4GHz o todos a 5,9GHz, entre otras posibilidades.

El Intel Core i9-14900KS promete ser el procesador más potente en la historia de la compañía y por ahora no ha sido comercializado, aunque es posible que aparezca mañana. Por otro lado, la serie de placas base Z790 MAX de MSI está compuesta por modelos como MEG Z790 GODLIKE MAX, Z790 ACE MAX, MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI, MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI, MPG Z790 Carbon MAX WIFI y PRO Z790-A MAX WIFI.

Ver a Intel superarse a sí misma es sin duda un logro y algo impresionante de ver, pero por otro lado no se puede decir que haya muchos contextos que justifiquen poner su procesador más potente a los 6,4GHz, sobre todo en entornos domésticos. De hecho, desde hace tiempo el problema no es la falta de potencia del hardware, sino un software mal optimizado que en no pocas ocasiones se intenta corregir con tecnologías de reescalado y cosas por el estilo, lo que ha desembocado en una espiral descendente en la que la calidad del software ha caído en picado en los últimos años, sobre todo en sectores como los videojuegos triple A.

En resumidas cuentas, la serie de placas base Z790 MAX se posiciona como una de las mejores opciones para sacarle todo el partido al Intel Core i9-14900KS, aunque en contextos reales lo más sensato es encontrar un punto de equilibrio que debería de proporcionarse con la configuración predeterminada.