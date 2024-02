Intel Core i9-14900KS, especificaciones del procesador más potente de Intel

La base de datos de OCCT ha listado información sobre el Intel Core i9-14900KS, el próximo procesador tope de gama del gigante del chip que llegará al mercado próximamente, y que aspira a convertirse en el más potente de la generación actual. Como habréis podido imaginar esta CPU sucederá al Intel Core i9-13900KS, y adoptará el mismo enfoque que aquel.

El Intel Core i9-14900KS tendrá una configuración de 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento y 16 núcleos Gracemont de alta eficiencia, lo que suma un total de 24 núcleos, pero podrá trabajar con 32 hilos gracias a la tecnología HyperThreading, presente en sus núcleos de alto rendimiento. La configuración de cachés tampoco cambia frente al Intel Core i9-14900K, lo que significa que contará con 32 MB de L2 y 36 MB de L2.

Echando un vistazo a las frecuencias de trabajo vemos que sus núcleos de alto rendimiento funcionarán a 3,2 GHz de velocidad base, pero gracias al modo turbo podrán escalar hasta los 6,2 GHz. Es importante tener claro desde el principio que esta frecuencia solo será posible cuando la CPU trabaje como máximo con uno o dos hilos activos. La diferencia frente al Intel Core i9-14900K es de 200 MHz gracias al modo turbo, ya que este toca techo en los 6 GHz.

Ese aumento de la velocidad de trabajo gracias al modo turbo no será gratuito. El TDP base (PL1) del Intel Core i9-14900KS se ha incrementado hasta los 150 vatios, y por lo que he podido ver en la base de datos de OCCT este registra una media de 330 vatios en modo PL2, y puede alcanzar un pico máximo de consumo de 410 vatios. Son valores de consumo muy altos que obviamente tienen un impacto en las temperaturas de trabajo, y es que este chip llegó a los 101 grados C.

Con una carga de trabajo que utilice todos sus núcleos los valores de frecuencia máximos que pueden mantener los núcleos P son 5,9 GHz. Este valor fue el mismo que registré con el Intel Core i9-14900K al en 3DMark CPU utilizando la optimización por IA aplicada al procesador, que aplica un overclock de 100 MHz. Sin dicha optimización la frecuencia media habría sido de 5,8 GHz.

Este ligero aumento de frecuencias debería convertir al Intel Core i9-14900KS en el procesador de consumo general más potente que existe, pero el coste en términos de consumo y de temperatura es elevado, e implica que tendremos que acompañar a esta CPU de una fuente de alimentación muy potente y de un sistema de refrigeración de alto rendimiento. No tenemos detalles sobre su fecha exacta de lanzamiento ni sobre su posible precio de venta.