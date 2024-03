Apple depende de China, quiera o no

«Designed by Apple in California, assembled in China«, es una indicación que podemos encontrar en muchos de los productos firmados por los de Cupertino. Y es cierto, pues tanto gran parte del trabajo de ingeniería (de hardware y de software) como el diseño se llevan a cabo en la costa oeste estadounidense pero, desde hace ya muchos años, los procesos de fabricación en masa del fruto de dicho trabajo se desarrollan en enormes factorías, de muy alto nivel, en el gigante asiático.

Aunque esto ya era sabido, pues la compañía no lo oculta, en los últimos años hemos vivido dos episodios que han dejado manifiestamente clara dicha relación, en la que Apple depende sustancialmente de China para poder mantener su nivel de producción, así como de los costes asociados al mismo. Uno fue el efecto de la pandemia en 2020, que ocasionó un retraso de un mes en el lanzamiento de los iPhone 12, en octubre de dicho año (cuando, como bien sabes, normalmente es septiembre el mes elegido para tal fin), y por otra el deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos durante la administración Trump, un golpe que se dejó notar especialmente en el sector tecnológico.

A este último respecto, muchos esperaban que la llegada de Biden al despacho oval trajera la vuelta a la normalidad en las relaciones bilaterales entre ambos países, pero ahora, con ya más de tres de los cuatro años de su legislatura agotados, ha quedado claro que no, que las tensiones se mantienen por todo lo alto, quizá no con la beligerancia verbal de años atrás, pero sí a efectos prácticos.

Así, en esta situación Tim Cook ha concedido recientemente una entrevista a China Daily, en la que reconoce que China cuenta con la cadena de suministro más crítica para Apple. En dicha publicación Cook recuerda que la relación comercial entre la empresa estadounidense y el país asiático se inició hace prácticamente treinta años, y reconoce la enorme evolución técnica de las factorías existentes en la actualidad en el gigante asiático. Dichas declaraciones la realizó en el contexto de una exposición organizada por los de Cupertino en su sede en China, en la que estuvieron presentes algunos de sus proveedores.

En los últimos años, y en gran parte debido a la compleja situación geopolítica, Apple ha llevado a cabo algunos esfuerzos para intentar diversificar, geográficamente, su cadena de suministros, con India como la principal apuesta en este sentido. Sin embargo, es imprescindible tener en cuenta la enorme inversión llevada a cabo en China por todas las partes involucradas (gobierno y empresas locales, así como tecnológicas como Apple) para elevar sustancialmente el nivel técnico de las mismas.

Así, y en el contexto de esta exposición, se ha anunciado la entrada de BYD Electronics en la cadena de suministro de Apple, que podrá contar con una fuerza de trabajo formada, entre otros, por más de 10.000 ingenieros especializados y más de 100.000 empleados técnicos. también especializados.

La gran pregunta es, claro, ¿seguiría Apple recurriendo a China si tuviera opciones en otros países con mejor relación con Estados Unidos? La respuesta es que, muy probablemente, no. Pero sería injusto no completar la respuesta sin reconocer que, a día de hoy, dicha alternativa no existe.