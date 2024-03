Horizon Forbidden West, análisis técnico con una GeForce RTX 4090

Horizon Forbidden West ha sido uno de los lanzamientos más importantes en PC de lo que llevamos de año, y también se ha convertido por méritos propios en una de las mejores adaptaciones de un juego de PS5, tanto en términos de optimización como por la excelente implementación de tecnologías exclusivas de PC que han conseguido los chicos de Nixxes.

La verdad es que, en líneas generales, Horizon Forbidden West es la antítesis de Alan Wake 2 a nivel técnico. En mi análisis técnico os conté que este último fue una importante revolución porque implementó los shaders mallados, y también porque hace un uso intensivo del trazado de rayos, lo que lo convierte en uno de los juegos más exigentes del momento.

Con eso en mente, podemos decir que Alan Wake 2 es uno de los grandes abanderados del trazado de rayos, un buen exponente de lo que podemos conseguir con dicha tecnología. Horizon Forbidden West es precisamente todo lo contrario, es el gran abanderado de la rasterización, y es todo un ejemplo que de que con dicha técnica de renderizado es posible crear juegos con una factura técnica muy cuidada y una ejecución muy artística y bonita, aunque obviamente menos realista.

Siendo sincero, creo que a Horizon Forbidden West le habría sentado de maravilla el trazado de rayos, aunque entiendo perfectamente que la amplitud de sus escenarios y la gran cantidad de vegetación y otros elementos presentes en ellos hacían que fuese muy complicado implementar esa tecnología a un buen nivel sin que el rendimiento se viera muy afectado.

Requisitos mínimos de Horizon Forbidden West

Windows 10.

Procesador Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1300X. Cuatro núcleos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 5500 XT con 4 GB de memoria gráfica. La Radeon RX 5500 XT es más potente que la GeForce GTX 1650, y su equivalencia real sería una Radeon RX 470.

Unidad SSD con 150 GB de espacio libre.

Los requisitos de Horizon Forbidden West son bastante razonables, sobre todo teniendo en cuenta que la versión que se ha portado a PC es la de PS5, y os puedo confirmar que son totalmente realistas. Si tenemos un PC equipado con esos componentes podremos jugarlo en resolución 1080p con todo en calidad baja y mantener una tasa de entre 30 y 40 FPS de media, dependiendo de cada zona en concreto.

Cuando hablamos del rendimiento es importante tener muy en cuenta el papel que juegan precisamente los diferentes escenarios del juego. La zona del principio, donde estamos rodeados de vegetación y de una gran cantidad de geometría, sombras, reflejos y detalles es mucho más exigente que las zonas más desérticas y sencillas, y esto hace que la diferencia de rendimiento en unas y otras sea de entre 10 y 15 FPS.

Por ello, si queremos hacer mediciones de rendimiento realistas y consistentes debemos centrarnos en la zona del principio, que es la que mejor refleja el «peor caso posible», y la que nos permitirá tener una valoración perfecta del rendimiento real que podremos conseguir con nuestro PC. Esto también ocurre con muchos otros juegos, y Alan Wake 2 es otro buen ejemplo, ya que la zona boscosa del principio es mucho más exigente que otras zonas que nos encontramos más adelante.

Requisitos recomendados de Horizon Forbidden West

Windows 10.

Procesador Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600. Hay un error de equivalencia, porque el Ryzen 5 3600 tiene 6 núcleos y 12 hilos, y el Core i5-8600 solo tiene 6 núcleos y 6 hilos. Lo correcto sería un Core i7-8700.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 5700 con 8 GB de memoria gráfica. Otro error de equivalencia, lo correcto sería una Radeon RX 5700 XT.

Unidad SSD con 150 GB de espacio libre.

Estos requisitos también son totalmente realistas en todos los sentidos. Con esta configuración podremos jugar sin problema en 1080p con calidad máxima y disfrutar de medias de entre 50 y 60 FPS, aunque lo ideal para mantener una mayor estabilidad de fotogramas es activar la tecnología NVIDIA DLSS 2 en modo calidad o AMD FSR 2 en modo calidad, dependiendo de la tarjeta gráfica que tengamos, ya que de lo contrario no podremos disfrutar de 60 FPS verdaderamente estables.

Os he dicho que hay un error de equivalencia en la tarjeta gráfica, y en sentido estricto así es, pero os puedo confirmar que en este juego la Radeon RX 5700 XT rinde un poco mejor que la GeForce RTX 3060 de 12 GB, así que dicho error de equivalencia es mínimo, y en realidad la solución gráfica de AMD gana por unos pocos FPS.

Para jugar a Horizon Forbidden West en 1080p con calidad máxima y mantener 60 FPS estables sin tener que tirar de reescalado necesitamos, como mínimo, una GeForce RTX 4060 o una Radeon RX 7600. Ambas tarjetas gráficas son de gama media y tienen un precio bastante razonable, así que no es un requisito especialmente elevado.

Escalado CPU, consumo de RAM y compilación de shaders

Nixxes no se ha limitado a hacer un port directo a PC de la versión de PS5. El equipo de desarrolladores ha implementado un amplio abanico de tecnologías que mejoran el rendimiento y nos permitirán aprovechar mejor el hardware de nuestro ordenador. También se ha programado para aprovechar de forma óptima procesadores multinúcleo, aunque como viene siendo habitual en los títulos de la generación actual toca techo en procesadores con 6 núcleos y 12 hilos, lo que significa que no notaremos una mejora relevante con una CPU de 8 núcleos y 16 hilos.

A partir de un Ryzen 5 5600 o un Core i5-12400F ya habremos llegado al nivel óptimo en términos de CPU para mover Horizon Forbidden West, así que no necesitamos un procesador de más de 150 euros para disfrutar de una experiencia perfecta con este juego. En cuanto al consumo de memoria RAM, el requisito de 16 GB no es nada exagerado, todo lo contrario. El juego consume casi 12 GB de memoria RAM en la zona inicial, así que contar con 16 GB es imprescindible para disfrutar de una buena experiencia y evitar pequeños parones y tirones.

La fase de compilación de shaders es fundamental para que el juego funcione sin problemas. Esta se lleva a cabo antes de iniciar nuestra primera partida, y resulta imprescindible para evitar microtirones y problemas de stuttering. El hecho de que Nixxes haya tenido también esto en cuenta es otro ejemplo más del cuidado que la desarrolladora ha puesto en la versión de Horizon Forbidden West para PC. En mi caso, la compilación de shaders tardó casi 30 segundos en completarse, algo totalmente aceptable.

Tecnologías clave en Horizon Forbidden West en PC

La unidad SSD es otro de los requisitos fundamentales para disfrutar de Horizon Forbidden West, y para entenderlo mejor tenemos que hablar de una de sus tecnologías clave, DirectStorage. Esta tecnología transfiere las tareas de descompresión de archivos y datos instalados en la unidad SSD de la CPU a la GPU, lo que permite reducir en gran medida los tiempos de carga y libera al procesador de dicha carga de trabajo.

Como resultado, los tiempos de carga en Horizon Forbidden West son mínimos, y podemos pasar de la pantalla de inicio al juego en menos de 10 segundos. Para este análisis he utilizado mi nuevo PC, que tiene un procesador Ryzen 7 7800X3D, 64 GB de DDR5 a 6.000 MHz y una GeForce RTX 4090 FE. He instalado Horizon Forbidden West en una unidad SSD PCIe Gen4 x4 NVMe Samsung 980 Pro de 2 TB, y os puedo confirmar que el juego solo tardó 6 segundos en completar el primer proceso de carga. No confundáis esto con la fase de compilación de shaders, que ya os he explicado anteriormente.

Horizon Forbidden West ofrece un soporte pleno de NVIDIA DLSS 3, que incluye DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation, dos tecnologías que nos permitirán mejorar el rendimiento y alcanzar tasas de fotogramas por segundo imposibles en una PS5. Para compensar el extra de latencia que se produce al activar la generación de fotogramas se ha implementado la tecnología NVIDIA Reflex. El juego también es compatible con AMD FSR 2 y con Intel XeSS, que como ya sabrá la mayoría de nuestros lectores reescalan y reconstruyen la imagen y mejoran también el rendimiento.

Horizon Forbidden West en PC frente a PS5

La versión de Horizon Forbidden West para PC está optimizada para funcionar con un hardware mucho más potente, lo que nos permite alcanzar tasas de fotogramas por segundo mucho más elevadas, tanto que, como he dicho anteriormente, serían imposibles en una PS5. A partir de una GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB ya podemos mover este juego en 4K con DLSS 3 en modo rendimiento y disfrutar de medias de 70 FPS en la zona inicial, y con calidad máxima.

Esa es, sin duda, una de las diferencias más importantes que presenta la versión para PC, que podremos jugar a Horizon Forbidden West con mayor resolución disfrutando de una calidad gráfica y una fluidez superior. Recordad que la versión para PS5 funciona a 30 FPS con resolución 4K bajo el modo calidad, y que con el modo rendimiento la resolución baja a 1800p con la tecnología de reescalado checkerboard, reduce la calidad gráfica y el juego se mueve a cambio a 60 FPS.

La versión de Horizon Forbidden West para PC trae también mejoras gráficas que podemos identificar fácilmente, y entre ellas podemos destacar:

Filtrado anisotrópico superior, que podemos configurar hasta en x16. Esto mejora la nitidez y la calidad de las texturas, sobre todo en distancias medias y largas.

que podemos configurar hasta en x16. Esto mejora la nitidez y la calidad de las texturas, sobre todo en distancias medias y largas. Mayor calidad de la geometría en general , algo que se aprecia sobre todo en los objetos y detalles que aparecen más alejados, así como en el nivel de detalle del terreno y en la distancia de renderizado.

, algo que se aprecia sobre todo en los objetos y detalles que aparecen más alejados, así como en el nivel de detalle del terreno y en la distancia de renderizado. Suavizado de bordes de mayor calidad en PC , lo que se traduce en una imagen más limpia, estable (sin parpadeos incluso en los detalles más pequeños) y nítida al comparar imágenes con la misma resolución en ambas plataformas.

, lo que se traduce en una imagen más limpia, estable (sin parpadeos incluso en los detalles más pequeños) y nítida al comparar imágenes con la misma resolución en ambas plataformas. Mejoras en los reflejos de espacio de pantalla, sombras y oclusión ambiental en la versión para PC.

Como dije anteriormente, Nixxes ha hecho un excelente trabajo con la versión de Horizon Forbidden West para PC, tanto por rendimiento como por calidad de imagen, introduciendo mejoras que permiten hacer un aprovechamiento óptimo de la mayor potencia que es capaz de ofrecer el PC frente a PS5. Estamos, sin duda, ante uno de los juegos bajo rasterización más bonitos y mejor diseñados que existen ahora mismo en el mercado.

Rendimiento y consumo de memoria gráfica

La GeForce RTX 4090 FE que he utilizado en el equipo principal de pruebas excede los requisitos ideales para mover Horizon Forbidden West, y lo mismo ocurre con el Ryzen 7 7800X3D, así que esperaba un rendimiento excelente incluso en 4K con calidad máxima sin necesidad de utilizar NVIDIA DLSS 3. Os puedo confirmar que así ha sido, ya que como podemos ver en la gráfica adjunta, el rendimiento es excelente en todos los casos.

He realizado las mediciones de rendimiento en la primera localización del juego porque, como os dije anteriormente, esta es una de las más exigentes, y por tanto es representativa del rendimiento que podemos esperar. La tasa de saturación de GPU se mantiene al 99% en todo, lo que significa que no hay un cuello de botella a nivel de CPU, y que esos datos de rendimiento reflejan el potencial real que puede ofrecer la GeForce RTX 4090 en este juego.

En general los resultados son fantásticos. En 1080p tenemos una media de 161 FPS en una de las zonas más exigentes del juego, cifra que podemos mejorar a 211 FPS de media con DLSS 3 en modo calidad. Subir la resolución a 1440p hace que el rendimiento apenas baje hasta los 134 FPS, y con DLSS 3 en modo calidad la fluidez sube hasta los 201 FPS. La GeForce RTX 4090 es tan potente que puede mantener medias de 90 FPS en 4K con calidad máxima, y si activamos DLSS 3 en modo calidad la media sube hasta los 158 FPS.

Por lo que respecta al consumo de memoria, la verdad es que Horizon Forbidden West es bastante exigente incluso cuando se configura con calidad muy baja. Las tarjetas gráficas con 8 GB de memoria son ideales para 1080p y calidad máxima, pero en 1440p con calidad máxima tendremos problemas porque se excederá la cantidad de memoria gráfica disponible, y esto afectará al rendimiento.

Afortunadamente hay una solución, activar NVIDIA DLSS Super Resolución para reducir la cantidad de memoria ocupada y mejorar el rendimiento. Hace milagros en 1440p con tarjetas gráficas limitadas a 8 GB de memoria gráfica, os lo puedo confirmar, ya que es capaz de mantener el consumo de memoria por debajo de los 8 GB en dicha resolución y evita que el juego tenga que recurrir a la RAM, cosa que acaba hundiendo el rendimiento. Reducir las texturas de calidad muy alta a calidad alta es otra buena opción, ya que la pérdida de calidad gráfica es mínima.

Para jugar en 1440p y 2160p con calidad máxima sin tirar de reescalado basta con una tarjeta gráfica que tenga 12 GB de memoria gráfica, como por ejemplo una GeForce RTX 4070. No obstante, hay que tener en cuenta dos cosas importantes, la primera ya os la he adelantado y es que activar NVIDIA DLSS Super Resolution mejora el rendimiento y reduce el consumo de memoria gráfica. Cuando más bajo sea el modo de calidad utilizado más reduciremos el consumo, porque más baja será la resolución base de renderizado.

Sin embargo, cuando activamos NVIDIA DLSS Frame Generation se produce un incremento de la memoria gráfica ocupada, algo que es necesario para que la generación de fotogramas pueda hacer su trabajo. Ese extra de memoria ocupada se utiliza como un buffer específico para la información necesaria durante el proceso de generación de fotogramas, y en ocasiones puede producir picos de consumo notables, así que es importante tenerlo en cuenta y equilibrar el consumo de memoria para que esta tecnología pueda hacer bien su trabajo y funcionar de forma óptima.

NVIDIA DLSS: análisis técnico y comparativa frente a AMD FSR

Horizon Forbidden West nos permite activar tres grandes tecnologías de NVIDIA que ya os he adelantado anteriormente, y que en líneas generales nos ayudarán a mejorar el rendimiento de forma notable. Para entender mejor cómo marcan la diferencia y cómo se complementan entre sí es necesario explicar cómo funcionan y qué hace cada una. Recordad que podéis ampliar todas las imágenes haciendo clic en ellas.

Con DLSS Super Resolution, también conocido como DLSS 2, activamos una técnica de reconstrucción y reescalado de la imagen que se acelera a través de los núcleos tensor de una tarjeta gráfica GeForce RTX 20 o superior. Esta reduce la resolución de renderizado por debajo de la resolución objetivo, y utiliza tanto algoritmos como elementos especiales, temporales y vectores de movimiento de fotogramas anteriores para reconstruir y reescalar a la resolución objetivo manteniendo la mayor nitidez y calidad de imagen posible.

El modo calidad utiliza un 67% de los píxeles de la resolución objetivo, el modo equilibrado renderiza un 58% de los píxeles de la resolución objetivo, el modo rendimiento utiliza un 50% de los píxeles de la resolución objetivo y el modo ultra rendimiento baja a un 33% de los píxeles totales. A menor cantidad de píxeles menor consumo de memoria y mayor rendimiento, hasta que nos topamos con un cuello de botella a nivel CPU.

La tecnología NVIDIA DLSS 3 se complementa a la perfección con la anterior porque genera fotogramas de forma independiente en la GPU, sin necesidad de que intervenga la CPU, lo que la hace invulnerable a cualquier cuello de botella provocado por el procesador. Esta tecnología utiliza inteligencia artificial y se acelera en el acelerador de flujo óptico, exclusivo de las GeForce RTX 40.

Activarla aumenta ligeramente el consumo de memoria gráfica, porque necesita su propio buffer para recoger y mantener la información básica imprescindible para generar esos fotogramas, incluyendo cosas tan importantes como la información del movimiento de los píxeles y los vectores de movimiento. Esto también ayuda a conseguir unos fotogramas de gran calidad y minimiza los fallos y artefactos gráficos, incluso cuando realizamos movimientos muy rápidos.

Al tratarse de fotogramas creados de forma independiente en la GPU, estos incrementan la latencia, pero esto no es un problema gracias a NVIDIA Reflex, otra tecnología que podemos activar en Horizon Forbidden West con un simple clic, y que en mis pruebas mantuvo la latencia media del PC siempre por debajo de los 30 ms. Es un resultado totalmente óptimo, y esto se deja notar en el juego, que ofrece una respuesta perfecta con NVIDIA DLSS 3 activado.

En términos de calidad de imagen, NVIDIA DLSS Super Resolution está claramente por encima de AMD FSR. Las diferencias son notables y se pueden apreciar en muchos aspectos, aunque no hay duda de que la nitidez es una de las más importantes. DLSS Super Resolution mantiene una nitidez y una calidad de imagen superior en todos los modos si lo comparamos directamente con AMD FSR 2.2, y las diferencias son más marcadas en el modo rendimiento, donde la tecnología de AMD no es capaz de aguantar el tipo.

Fijaos en la calidad del agua, con NVIDIA DLSS Super Resolution en modo rendimiento las corrientes de agua mantienen un nivel de calidad muy bueno, sin problemas ni deformaciones de ningún tipo. Sin embargo, al activar AMD FSR 2.2 las corrientes de agua se pixelan y deforman por completo, aparecen problemas de shimmering y también de estabilidad de la imagen que se aprecian de forma clara en detalles pequeños (mariposas y bayas curativas) y también en los elementos más lejanos, como las ramas que quedan en el fondo de la escena.

Ver imágenes estáticas no es lo mismo que verlo en movimiento, eso está claro, pero tranquilos, mañana incluiré dos vídeos donde podréis ver todas esas diferencias con mucho más detalle. En los vídeos podemos apreciar también que al activar FSR 2.2 se producen problemas de ghosting y estelas alrededor de los objetos en movimiento, y esto incluye tanto a personajes y enemigos como a los efectos de partículas, a las hojas en movimiento y a las mariposas.

Por lo que respecta a la generación de fotogramas, la implementación que se ha hecho en Horizon Forbidden West es realmente buena. No he apreciado distorsiones a nivel de interfaz en ningún momento, y este suele ser precisamente uno de los problemas más comunes al aplicar esta tecnología.

Tampoco me he encontrado con artefactos o fallos gráficos de importancia, y la calidad y la estabilidad de la imagen se han mantenido en un nivel tan bueno que, en una prueba a ciegas y jugando de forma normal, es prácticamente imposible diferenciar cuándo está activada la generación de fotogramas y cuándo no lo está.

Tengo muy claro que las tecnologías de NVIDIA se han implementado a la perfección en Horizon Forbidden West, y que estas marcan una gran diferencia tanto por calidad de imagen como por mejora de rendimiento. Por si quedaba alguna duda, este es otro título que confirma que los de verde están, en lo que a IA aplicada a juegos se refiere, claramente por encima de sus rivales directos.