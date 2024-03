Los mejores contenidos de MC (CDXII)

Terminamos una semana más con un nuevo repaso a los mejores contenidos que hemos publicado en MuyComputer, un clásico donde encontraréis el formato de siempre, un listado con un enlaces que os llevarán directamente a los artículos principales con un simple clic.

Como siempre, aprovechamos para desearos un buen arranque de semana.

Zen 5, todo lo que sabemos sobre la próxima arquitectura de AMD. Zen 5 es la arquitectura CPU de próxima generación que sucederá a Zen 4, y que dará vida a los procesadores Ryzen 9000. Sí, tranquilo, no has leído mal y no se trata de una errata, estoy convencido de que veremos un salto de numeración de los Ryzen 7000 a los Ryzen 9000 porque AMD ya ha utilizado la numeración 8000 con sus APUs serie G.

Google Pixel 8a, especificaciones, diseño y todo lo que sabemos. Google Pixel 8a será el próximo smartphone de gama media premium que lanzará el gigante de Mountain View como sucesor del actual Pixel 7a, un modelo que generó bastante interés por su excelente apartado fotográfico y su buen nivel de prestaciones en general. Todavía no ha sido presentado oficialmente, pero tenemos una gran cantidad de información.

NVIDIA Blackwell, esta nueva arquitectura promete hasta 20 PFLOPS en IA. La gran estrella de la GTC 2024 ha sido, sin duda, NVIDIA Blackwell, la nueva arquitectura GPU que el gigante verde lanzará este mismo año, y que permitirá la ejecución de IA generativa con billones de parámetros reduciendo hasta en 25 veces el consumo energético y los costes, en comparación con la generación anterior.

Steam presenta los grupos familiares. Hace unos pocos días, al hablar del nuevo récord de usuarios concurrentes alcanzado por Steam, hablaba del esfuerzo continuo llevado a cabo por Valve para, al tiempo, mantenerse como la tienda digital de juegos para PC más empleada y, como parte clave para lograr dicho fin, ofrecer un servicio que guste a sus usuarios tanto como resulte posible.

Cómo elegir bien el procesador de tu PC, todo lo que debes saber para acertar. Elegir el procesador de nuestro nuevo PC es una de las decisiones más difíciles que tendremos que tomar, no solo porque este es el cerebro del equipo, lo que quiere decir que determinará en gran medida el rendimiento del mismo, sino también porque puede afectar al rendimiento que serán capaces de desarrollar otros componentes.

AnonChatGPT, un chatbot «anónimo» que no te pide cuenta para utilizarlo. ¿Te gusta la propuesta tan de moda de los chatbots basados en inteligencia artificial, pero te disgusta dejar tu huella en servicios tan ampliamente utilizados como ChatGPT, Copilot, Gemini y compañía, en muchos de los cuales se exige la creación de una cuenta para poder utilizarlos? AnonChatGPT podría ser una alternativa.

PS5 Pro mejorará los juegos de PS5 con PSSR y tendrá más memoria. Las especificaciones de PS5 Pro que se filtraron hace unos días son reales, tanto que Sony ha decidido iniciar una investigación interna para descubrir cómo ha sido posible que toda esa información se haya filtrado a los medios, y que lo haya hecho de una manera tan detallada. El caso es que el goteo de información no cesa.

Windows 10 iba a ser el último Windows, Microsoft no iba de farol. Cuando Microsoft presentó Windows 10, un sistema operativo que iba a ser el último Windows, es decir, la última gran versión de dicho sistema operativo. El plan de Microsoft era simple, adoptar un modelo de sistema operativo como servicio bajo el cual se limitaría a ir lanzando parches y actualizaciones que lo mantuvieran fresco y al día.

GTA 6 ya tiene fecha de lanzamiento. Rockstar confirmó que el lanzamiento de GTA 6 tendría lugar en 2025, pero no dio una fecha concreta, así que no sabíamos si dicho juego iba a llegar en la primera o en la segunda mitad de dicho año. Desde que se produjo su presentación los rumores tampoco terminaban de ponerse de acuerdo, pero hoy tenemos una información muy clara que viene de una fuente fiable.

PS5 Pro, ¿realmente necesitamos una renovación de este tipo? Después de tantas filtraciones sobre PS5 Pro, y con una fecha de lanzamiento marcada en teoría para finales de este año, es inevitable preguntarse si realmente es necesaria una renovación de este tipo. Creo que es un tema interesante, y por eso he querido dar forma a este artículo, donde vamos a analizar todas las claves que rodean a la próxima consola de Sony.

Conoce los mejores teclados en pantalla para Android. Android es un sistema operativo que soporta un nivel de personalización superior al que aparenta en un principio, pero sean por las circunstancias que sean, la mayoría de los usuarios no profundiza a la hora de usar los productos, sino que se limita a utilizar lo que le viene por defecto. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya muchas cosas que puedan ser modificadas o sustituidas en Android, como los teclados.

La Audiencia Nacional ordena el bloqueo de Telegram en España. ¿Utilizas Telegram de manera habitual para tus comunicaciones? Pues, en tal caso, si vives en España, lo más recomendable es que vayas buscando una alternativa urgentemente, pues el servicio apunta a dejar de ser accesible desde nuestro país en cuestión de horas. ¿Por qué? Pues porque, el juez Santiago Pedraz ha ordenado el bloqueo de Telegram en España.

Novedades VOD 12/24: ‘Oppenheimer’, la bomba atómica de Nolan cae en SkyShowtime. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y, como vez, acaba de caer un bombazo como es Oppenheimer… pero hay bastante más e interesante, así que no te pierdas todo lo que sigue.

Diez tecnologías de ciencia ficción que se han convertido en realidad. La inventiva humana ha hecho posible el desarrollo de tecnologías que han transformado para siempre nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos. También ha hecho posibles cosas que antes nos habrían parecido una auténtica locura, como se encuentra en constante evolución su capacidad transformadora ha demostrado no tener límites.

Cómo hacer una copia de seguridad de Telegram. Estamos, salvo sorpresa, en las últimas horas para poder hacer una copia de seguridad de Telegram, pues como ya te contamos el viernes, la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo cautelar del servicio en España. Es cierto, eso sí, que como ya te contamos ayer existen varios métodos sencillos para eludir el bloqueo, y que por lo tanto la «despedida» del servicio solo se producirá si decides no emplear alguno de ellos.

