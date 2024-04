Lenovo Tab P12 Matte Display es una variante especial del dispositivo del mismo nombre que la firma china ha desarrollado para convencer a los que también gustan de leer libros electrónicos en sus tabletas electrónicas. Como su apellido indica, la clave estará en su pantalla mate, con tratamiento antirreflejos y optimizada para la lectura.

El mercado del tablet no pasa por su mejor momento. Después de una buena subida durante la pandemia del COVID, las ventas han caído con estrépito y ni siquiera Apple (líder del segmento) ha conseguido sujetar su división y prepara el lanzamiento de los iPad Pro OLED como revulsivo. Lenovo, que recientemente nos ha sorprendido con el portátil ‘transparente’, también prepara innovaciones para sus tablets.

Lenovo Tab P12 Matte Display: también lectura

Las pantallas multitáctiles de los tablets se ven genial en interiores, pero si los colocas baj0 una luz brillante o los usas en exteriores tienden a convertirse en espejos que impiden la mejor experiencia. A no ser que le metas brillo por doquier penalizando a autonomía. Y da igual la calidad del panel que uses. Obviamente, aunque un tablet se puede usar para leer, no tendrás la experiencia de un dispositivo que disponga de una pantalla de tinta electrónica.

El Lenovo Tab P12 Matte Display que se filtró a comienzos de marzo en windowsreport, se confirma ahora con su paso por la Google Play Console. Y es interesante ya que pretende ser la solución para tener lo mejor de los dos mundos. Bueno, de los tres, porque además de tablet Android y lector de eBooks, puede funcionar como tableta gráfica gracias al lápiz óptico incorporado.

La clave es su pantalla, una LCD, pero con tratamiento especial mate y antirreflejos que promete una experiencia de visualización más parecida al papel, lo que podría hacer que la lectura de libros electrónicos, documentos o simplemente navegar por Internet sea más cómoda con cualquier tipo de luz ambiental.

Por lo demás, su diseño y especificaciones son las mismos que las del Lenovo Tab P12. Hablamos de un tablet de buen tamaño con 12,7 pulgadas y resolución nativa elevada 3K para 2944 x 1840 píxeles. Soporta lápices ópticos con sensibilidad a la presión y el fabricante incluye con el tablet el Lenovo Tab Pen Plus para escribir, tomar notas y dibujar.

Su motor es un MediaTek Dimensity 7050 fabricado en 6 nm y con ocho núcleos de CPU. La configuración base se entregará con 4 Gbytes de memoria RAM y 128 GB para almacenamiento, pero Lenovo también ofrecerá versiones con hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Cuenta con sensor de huellas dactilares en el botón de encendido, un sistema de sonido con cuatro altavoces y una batería de capacidad generosa, 10.200 mAh. Incluye un puerto USB 2.0 tipo C para carga y datos, lector de tarjetas de memoria microSD y soporte para conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.1. Será compatible con accesorios como el teclado P12 Keyboard Pack, la funda P12 Folio Case y el mencionado lápiz óptico Lenovo Tab Pen Plus.

Este tablet, especial por su capacidad para lectura de eBooks, preinstalará Android 13 y no se conoce cuando se comercializará. Su precio debe ser similar al del modelo regular, unos 399 euros.