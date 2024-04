Si coges el metro en San Francisco, es gracias a un disquete

Sí, antes de entrar a hablar de disquetes y demás tecnología punta, y antes de que alguien quiera hacer la puntualización, ya me adelanto yo, sé que la imagen que ilustra esta noticia no corresponde al metro de San Francisco, sino a sus icónicos tranvías-funiculares, que tan representativos son de una ciudad que conserva un elemento tan clásico pese a ser, para el resto del mundo, una de las grandes cunas de la (r)evolución tecnológica que vivimos desde hace algunas décadas.

Sí, hablar de San Francisco es evocador, como tan bien expresaba el inefable Gervasio Losada, servicial gerente del Hotel Asturias, a Antonio Albajara en su vuelta a España y más concretamente a su patria chica, al Gijón de su niñez y juventud (Volver a Empezar, José Luis Garci, 1982). Pero a muchos también nos hace pensar en el área sur de su bahía, en San Jose, Santa Clara, Milpitas, Cupertino y Sunnyvale, entre otras ubicaciones clave en el sector tecnológico.

Así, cuando hablamos de San Francisco, podemos imaginar que la tecnología más reciente está presente en todos y cada uno de sus aspectos, que es una de las cunas de la innovación y que, en consecuencia, su infraestructura subyacente debe estar hecha de las cosas con las que se construye el futuro. Si embargo ya nos lo dijo el refranero, en casa de herrero cuchillo de palo. Lo que, aterrizado en el caso que nos ocupa, la infraestructura de la que depende la gestión del sistema de trenes de San Francisco tiene elementos que se han quedado anclados en el siglo pasado.

Sí, tal y como has visto en el título de esta noticia, el sistema de gestión de los trenes de San Francisco sigue empleando disquetes, ese soporte de almacenamiento que se vio sucedido por los medios ópticos, que a su vez se vieron sustituidos por las memorias electrónicas, que a su vez apuntan a ser sucedidas, al menos parcialmente, por el almacenamiento en la nube. Y sí, es cierto, podría ser peor, podrían recurrir a cintas de casete o incluso a fichas perforadas, pero al menos eso le aportaría un plus de exotismo.

La información surge de una entrevista de ABC7 a Mariana Maguire, de la SFMTA, la entidad responsable del transporte público de San Francisco. En dicha entrevista Maguire cuenta que, en su momento, dicho sistema de gestión fue verdaderamente innovador, pero claro, fue puesto en marcha en 1998, y sorprende que hasta ahora no se haya actualizado en este sentido. Más aún, y según afirma incluso la propia entrevistada, realmente temen que cualquier fallo en este sistema pueda tener un enorme impacto en el servicio, pues hablamos del sistema que se responsabiliza del control automático de los trenes. Sí, ya te puedes imaginar las consecuencias.

Más allá de lo anecdótico, e incluso de lo agradable para la nostalgia que puede resultar para algunos recordar los disquetes (que, por cierto, no termina de quedar claro si son de 3 1/2 o de 5 1/4), este es un recordatorio más de que la innovación no es hito, sino un viaje, que por muy innovador que fuera algo en su momento, tarde o temprano terminará quedando obsoleto (y no, en este caso no hablamos de obsolescencia programada), y que deberíamos cruzar los dedos para que los responsables actualicen este sistema de manera preventiva, y no como respuesta a una incidencia (o algo peor) ocasionada, precisamente, por esta falta de actualización.