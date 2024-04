GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090 serán presentadas a finales de año

Las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090 serán las dos tarjetas gráficas más potentes dentro de la serie GeForce RTX 50, una nueva generación que NVIDIA tiene previsto lanzar a finales de 2024, aunque lo hará de forma gradual. Esto quiere decir que algunos modelos de esa nueva generación de tarjetas gráficas no llegarán hasta el primer o el segundo trimestre de 2025.

Esta es la estrategia que NVIDIA ha venido siguiendo con las generaciones anteriores, y es la misma que vimos con las GeForce RTX 40. Primero llegan las tarjetas gráficas más potentes de la generación, y a continuación las siguientes manteniendo el orden de mayor a menor potencia. En este caso, las dos primeras en llegar serán las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090.

Todavía no está confirmado, pero se espera que la presentación de las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090 se produzca en septiembre de este año. NVIDIA ofrecerá un análisis completo con las claves más importantes de la nueva arquitectura que utilizarán ambas tarjetas gráficas, la ya conocida Blackwell, pero el lanzamiento de ambas tarjetas gráficas se demorará entre uno y dos meses después de la presentación.

La primera en llegar será la GeForce RTX 5090, que debería estar disponible a lo largo del mes de octubre, y en noviembre debería llegar la GeForce RTX 5080. Tened en cuenta que estas fechas son estimaciones basadas en las últimas informaciones que tenemos, porque como he dicho todavía no hay nada definitivo. En los meses posteriores irán llegando las GeForce RTX 5070 y GeForce RTX 5060.

Como habréis podido imaginar la GeForce RTX 5090 será la tarjeta gráfica de nueva generación más potente de NVIDIA para el mercado de consumo general. Estará configurada con memoria GDDR7, lo que significa que vamos a ver un importante aumento del ancho de banda, algo que será fundamental para que una GPU tan potente como a GB202 que montará dicha tarjeta gráfica pueda desarrollar todo su potencial.

La GeForce RTX 5080 también tendrá memoria GDDR7, pero en este caso puede que funcione a una menor frecuencia. No obstante esto no debería ser un problema, porque al final esta tarjeta gráfica utilizará una GPU menos potente, la GB203, y esta no necesitará tanto ancho de banda para poder maximizar su rendimiento.

Esas dos nuevas tarjetas gráficas estarán diseñadas para mover juegos muy exigentes en resolución 4K con calidad máxima y trazado de rayos, aunque ocuparán posiciones claramente diferenciadas. La GeForce RTX 5080 será una tarjeta gráfica más orientada al gaming puro, mientras que la GeForce RTX 5090 será una solución premium que estará un peldaño por encima, y que dará lo mejor de sí en manos de jugadores muy exigentes y también de profesionales y creadores de contenidos.

Todavía no tenemos detalles sobre sus posibles precios de venta, pero en líneas generales creo que lo más probable es que sean un poco más caras que los modelos actuales en el momento de su lanzamiento, debido a la utilización de memoria GDDR7, un componente que será más caro que la memoria GDDR6.

Imágenes generadas con IA.