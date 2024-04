Vuelve Dynebolic, un Linux portable para tareas creativas

Dynebolic es una distribución GNU/Linux especializada en creación de contenido multimedia de nivel profesional. Ganó popularidad hace una década precisamente cuando dejó de desarrollarse y ahora vuelve como el interesante proyecto que siempre fue y en un formato ‘Live USB’ que permite ejecutarlo desde el mismo medio medio portable sin necesidad de instalación.

Una gran ventaja de Linux es que tiene soluciones específicas para cualquier tarea que el usuario necesite y para todo tipo de computadora personal, sea un sobremesa de alto rendimiento o un pequeño portátil. Y las hay enfocadas a servidores, cortafuegos, enrutadores, juegos, contenedores, servidores de archivos, seguridad, pruebas de penetración y un largo etc.

También hay distribuciones para tareas de creación y una de las que en su día sonaron fue esta Dynebolic que ahora regresa en versión 4.0 (Beta) como herramienta de producción y publicación autónoma de contenido multimedia. El software está recomendado por la la Free Software Foundation y puede ser revisado por pares, con un código fuente disponible para revisión.

Dynebolic 4.0 está basado en la derivada de Debian, Devuan 5 ‘Daedalus’, el kernel 5.0 de Linux y el entorno de escritorio KDE 5 Plasma con “Actividades” que proporcionan ajustes preestablecidos para cinco flujos de trabajo específicos: streaming, audio, vídeo, gráficos y publicaciones. Preinstala una veintena de aplicaciones y según sus desarrolladores «tiene todo lo necesario y no hay que pagar por nada más».

El desarrollo no solo es totalmente gratis, es 100% libre. Se compromete con las Directrices de distribución de sistemas libres del proyecto GNU e incluye exclusivamente software libre y gratuita: «rechazamos aplicaciones no libres, plataformas de programación no libres, controladores y firmware no libres, juegos no libres y cualquier otro software no libre, así como manuales o documentación no liberados», recalcan.

Otra de las ventajas de Dynebolic es su formato de distribución y ejecución, ya que funciona desde un pendrive USB (o de una unidad óptica), sin necesidad de instalación y por ello sin afectar al sistema operativo principal instalado. Puedes descargar la última ISO de Dynebolic, crear una unidad USB de arranque y comenzar a utilizar esta estación de trabajo creativa donde lo necesites. Si quieres probarla previamente, puedes ejecutar la imagen directamente en máquinas virtuales.