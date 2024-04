DuckDuckGo presenta su suscripción Privacy Pro

Con los años, DuckDuckGo ha sabido labrarse una gran imagen entre los usuarios preocupados por su privacidad, pues es en este punto en el que sus responsables han puesto el foco desde el primer día, no en vano, su motto es «Privacidad, simplificada». Primero como buscador de información en la web, después con su «tracker radar«, posteriormente con su servicio de privacidad para el correo electrónico y por último (hasta ahora) con su propio navegador web, en todos los casos la privacidad ha estado en el epicentro de sus políticas.

Es cierto, eso sí, que el año pasado supimos que el buscador no es tan, tan privado como pensábamos, si bien incluso pese a tal revelación, sigue siendo una de las opciones más recomendables para todos aquellos que pongan en especial valor su privacidad, y que además ha ido creciendo en valor a medida que el ecosistema de DuckDuckGo ha ido creciendo para protegerla en más entornos. En mi caso, reconozco que no soy usuario habitual, pero sí que he recurrido a sus herramientas en algunas ocasiones, y siempre con resultado satisfactorio.

Ahora, cuando ya han logrado construir una imagen bastante positiva a su alrededor, llega un momento inevitable y totalmente comprensible, el de intentar monetizar su trabajo, y lo cierto es que la fórmula que han decidido emplear para tal fin me parece bastante adecuada. ¿Cómo? Con la fórmula de moda en estos tiempos, una suscripción, disponible inicialmente solo en Estados Unidos, y que dado todo lo que incluye, apunta a que su llegada a otras geografías será, desgraciadamente, algo complejo.

Así, ahora te estarás preguntando, ¿en qué consiste? DuckDuckGo Privacy Pro incluye su servicio de VPN, un servicio de eliminación de datos personales online y un servicio dedicado a la restauración de identidades digitales «robadas«. Su precio es de 9,99 dólares al mes o 99,99 euros si optas por el pago anual y su servicio de VPN es compatible con Windows, macOS, Android e iOS.

El servicio de eliminación de datos personales cruza la información que el usuario haya dado de alta en su propio dispositivo (no llega a subirla a los servidores de DuckDuckGo) con las bases de datos de múltiples servicios que se dedican, precisamente, a la venta de este tipo de activos. Si en cualquiera de esas búsquedas se localiza información del usuario, se iniciará un proceso automático para que esos datos sean eliminados de los listados de las más de 50 compañías cuyas bases de datos supervisa el servicio de DuckDuckGo.

Si lo anterior es una acción preventiva de males mayores, en este caso nos encontramos frente a una solución reactiva ante un problema que se va haciendo más común cada día que pasa. En colaboración con Iris (de Generali), DuckDuckGo ofrece una batería de medidas y servicios a los que recurrir si somos víctimas de un robo de identidad, que proporciona desde respaldo económico si el ataque ha tenido consecuencias en este sentido, hasta gestiones con diversos tipos de entidades (tanto públicas como privadas) para revertir las acciones que haya llevado a cabo el atacante y que, de este modo, recuperemos el pleno control de nuestra identidad digital.

