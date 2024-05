Rendimiento de Senua’s Saga: Hellblade II en PC

Senua’s Saga: Hellblade II llegó justo ayer, y ya han empezado a aparecer las primeras pruebas de rendimiento de este esperado juego. Utiliza el Unreal Engine 5, y por sus requisitos apuntaba maneras para convertirse en uno de los títulos más exigentes de su generación, algo que al final se ha cumplido, ya que sin tener en cuenta el trazado de rayos es incluso más exigente que Alan Wake 2.

TechPowerUp ha compartido una prueba de rendimiento bastante completa en la que han analizado también el consumo de memoria gráfica, aunque han utilizado únicamente una GeForce RTX 4090. Esto es importante, porque los juegos actuales suelen llenar más memoria gráfica de la que necesitan realmente si tienen mucha disponible.

El consumo de memoria gráfica de Senua’s Saga: Hellblade II oscila entre los 7,8 GB en 900p con calidad baja y los 10,81 GB en 4K y calidad alta, una diferencia pequeña entre ambas configuraciones que confirma lo que os dije, que este título tiende a llenar más memoria gráfica de la que realmente utiliza. Esto queda claro cuando vemos el buen rendimiento que tiene con tarjetas gráficas de solo 8 GB de memoria gráfica.

Al activar la generación de fotogramas (DLSS 3) el consumo de memoria gráfica puede llegar a los 12,39 GB, debido al buffer que crea esta tecnología para trabajar con toda la información temporal y espacial que necesita, así como con los ventores de movimiento, que son clave para crear fotogramas de alta calidad.

Senua’s Saga: Hellblade II es muy exigente

Tanto que incluso en 1080p y con calidad máxima solo podemos acercarnos a los 60 FPS con una GeForce RTX 3070 Ti. La Radeon RX 7700 XT consigue 62,2 FPS, y con una GeForce RTX 4070 logramos 70 FPS de media. Las GeForce RTX 4060 y Radeon RX 7600 XT solo consiguen medias de 43,1 y 44,2 FPS, respectivamente.

En 1440p, y con calidad máxima, necesitamos una GeForce RTX 3090 Ti o una Radeon RX 7900 XT para superar los 60 FPS. Con la GeForce RTX 4070 nos quedamos en 49,4 FPS, y con una Radeon RX 6800 XT el rendimiento medio es de 48,8 FPS. Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella para ver mejor las gráficas.

En 4K ninguna tarjeta gráfica es capaz de conseguir 60 FPS estables, la que más cerca queda es la GeForce RTX 4090, que logra 57,1 FPS. A partir de una GeForce RTX 4070 SUPER o una Radeon RX 7900 XT tenemos más de 30 FPS estables. Hay una importante diferencia de rendimiento con esta resolución entre la GeForce RTX 4090 y el resto.

No han incluido pruebas de rendimiento con NVIDIA DLSS 3, y es una pena porque en un juego tan exigente como este está claro que esa tecnología va a marcar una gran diferencia mejorando la tasa de fotogramas por segundo. Senua’s Saga: Hellblade II no es compatible con AMD FSR 3, aunque no podemos descartar que este soporte acabe llegando en algún momento.