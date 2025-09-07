Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXVIII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

El Unreal Engine 5 rinde hasta tres veces peor que el Frostbite Engine. ¿Qué pasa cuando enfrentamos dos de los motores más potentes del sector? En esta comparativa real, Unreal Engine 5 sale mal parado frente a Frostbite, con diferencias de rendimiento que sorprenden incluso en escenarios controlados. Si te interesa el desarrollo de juegos, esta prueba da mucho que pensar.

PNY GeForce RTX 5080 OC, análisis. Probamos esta versión overclockeada del potente RTX 5080 y te contamos qué tal rinde: mantiene la memoria GDDR7 de 16 GB, eleva el boost hasta los 2 780 MHz y añade refrigeración robusta con triple ventilador. ¿Quieres saber si ese extra de potencia y tamaño merece la pena? Aquí te lo contamos.

Cómo poner a punto tu PC ante la Vuelta al Cole. Justo antes del regreso a la rutina, te proponemos preparar tu equipo para el curso: desde actualizar software y organizar archivos hasta realizar una copia de seguridad. Una lectura esencial para asegurarte de que tu PC esté listo para lo que venga, sin sorpresas desagradables.

Acer en IFA 2025, impresionante despliegue. La feria de Berlín fue el escenario ideal para que Acer desplegara toda su ambición tecnológica. Desde portátiles ultraligeros hasta estaciones de trabajo AI, pasando por monitores curvos 5K y Chromebooks con inteligencia integrada: un repaso vibrante a la apuesta más fuerte de la firma este año.

GeForce RTX 50 SUPER frente a GeForce RTX 50: especificaciones finales, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio. Te traemos lo último: la serie SUPER podría llegar este cuarto trimestre con notables mejoras, como hasta 24 GB de GDDR7 (vs. 16 GB) sin subir mucho el precio, además de más potencia térmica y un rendimiento optimizado. Si estás pensando en cambiar de GPU, puede que valga la pena esperar esta generación mejorada antes de decidirte.

Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025. Una nueva campaña de PcComponentes ya ha arrancado y trae descuentos que no puedes dejar pasar: desde componentes de ordenador hasta accesorios útiles para el nuevo curso. Te contamos todos los destacados para que encuentres lo que necesitas sin gastar más de la cuenta.

. Lenovo en IFA 2025: Legion Go 2 y mucho más. En Berlín, Lenovo desplegó su artillería en gaming con la potente Legion Go 2 como estrella: panel OLED de 8.8″ a 144 Hz, batería un 50 % más grande, y mejoras ergonómicas en los mandos. Además, vimos novedades como la torre LOQ revisada y nuevos monitores OLED Legion, una colección que apunta alto en diseño y fuerza bruta.

Fin del soporte de Windows 10: todo lo que debes saber. Microsoft pone fecha de caducidad a Windows 10: el 14 de octubre de 2025 dejará de recibir actualizaciones, lo que implica un riesgo importante en seguridad si no se actúa. Te contamos tus opciones para estar cubierto, cada una con sus ventajas y desafíos.

Resident Evil Requiem, preguntas y respuestas. Te traemos las respuestas esenciales sobre Resident Evil Requiem: desde la fecha de lanzamiento hasta el regreso a Raccoon City y la identidad de la protagonista, la agente del FBI Grace Ashcroft. También explicamos por qué Leon no será el héroe esta vez y cómo el juego alterna entre perspectivas en primera y tercera persona para elevar el terror. ¿Quieres más detalles?

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: