Las actualizaciones se han convertido en uno de los puntos más problemáticos de Windows 10, sobre porque cuando fallan dejan un código de error que no siempre nos ayuda lo suficiente a encontrar información con la que resolver los errores.

No sería la primera vez que un código de error genera una larga cadena de posts en un foro y al final acaba quedando sin solución, o que incluso recibe consejos y sugerencias que no sólo no ayudan sino que agravan la situación original.

Microsoft es consciente de ello, y por eso ha dado forma a una herramienta online que nos ayudará a resolver los problemas derivados de actualizaciones concretas, gracias a un proceso guiado que obviamente deberemos ir siguiendo con cuidado para que funcione.

Es muy sencillo de utilizar y además podemos recurrir a él tanto si utilizamos Windows 10 como si todavía estamos en una versión anterior, como Windows 7 y Windows 8.1, aunque es importante tener claro que Windows 8 no es compatible.

Según la información oficial esta herramienta está pensada para ayudar a resolver los códigos de error más conocidos, como los x80073712; 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422 y 0x80070020, pero este listado no es excluyente sino ejemplificativo, ya que la herramienta puede ser útil con casi cualquier tipo de error.

¿Y qué pasa si ninguno de sus consejos funciona? La conclusión final que os deja es la de reinstalar el sistema operativo, pero siempre os queda la opción de contactar con el servicio técnico de Microsoft antes de llevar a cabo esa medida tan drástica.

Más información: Microsoft.