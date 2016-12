Lenovo preinstalará Windows 10 sin Bloatware en sus nuevos ThinkPad

Lenovo preinstalará Windows 10 sin Bloatware en sus nuevos portátiles profesionales ThinkPad para 2017 que te presentábamos esta mañana. Para ello, Lenovo utilizará el Microsoft’s Signature Edition Windows 10, una versión “limpia” del sistema operativo sin software basura añadido que indudablemente será una mejora del valor de los equipos.

Gran aplauso para la firma china. Que recordemos, la primera en adoptar este modelo para una línea completa de equipos, comenzando a poner coto al lamentable Bloatware que penaliza la experiencia del usuario al manejar los equipos nuevos.

Lo hemos hablado muchas veces. Con algunas excepciones interesantes tipo herramientas específicas del sistema propias del fabricante en cuestión, la inmensa mayoría del software pre-instalado no vale para nada. O hay alternativas gratuitas mejores, o son redundantes con lo que ya ofrece el sistema operativo o son aplicaciones comerciales trial a prueba que ocupan memoria y espacio en el equipo, afectando a su rendimiento y en otros casos a su funcionamiento y estabilidad.

También compromete a la seguridad como pudo comprobar la misma Lenovo con el caso Superfish. Un escándalo de grandes dimensiones que al menos parece hacer servido servido para concienciar de la necesidad de la eliminación de software basura.

Lenovo prometió cambios y aquí los tenemos: Windows 10 sin Bloatware en sus nuevos ThinkPad. El resto de OEMs debería tomar nota y también la misma Microsoft, ofreciendo todos los paquetes adicionales de software independientes del sistema operativo para descarga e instalación opcional de forma transparente.

Por descontado el problema no solo afecta a Windows 10, porque no hay más que comprobar como se entrega al usuario un smartphone con Android, pleno de software basura además de una capa adicional a modo de interfaz de usuario no siempre demasiado conseguida, que penaliza el rendimiento del sistema, y también su seguridad.

Ayer mismo veíamos cómo China se pone serio con el Bloatware en móviles y a través del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) quiere poner coto a todo ello, publicando un conjunto de regulaciones preliminares que exigirá a todos los móviles vendidos en China a partir del 1 de julio de 2017, una funcionalidad que permita a los usuarios desinstalar aplicaciones precargadas no esenciales.

Los fabricantes también deberán prohibir a sus distribuidores la carga de aplicaciones sin el consentimiento de los consumidores. Las aplicaciones pre-instaladas que hayan sido eliminadas por el usuario, no podrán ser restauradas cuando se actualice el sistema operativo, de acuerdo con la nueva normativa.

Para el que lo necesite | Guía de liminación del bloatware