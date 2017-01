Descubre el Apple Book, una interesante combinación de iPad y MacBook

Actualmente Apple mantiene una distancia clara entre los iPads y los MacBook, cosa que el iPad Pro no sólo no cambió sino que hizo que la misma fuese todavía más evidente, pero este particular diseño conceptual llamado Apple Book nos muestra el potencial que podría tener un producto que una lo mejor de los dos mundos.

Como vemos se trata de una especie de dos en uno que puede funcionar como tablet gracias a su pantalla táctil, pero que dispone de una doble visagra extensible que sirve para colocar la pantalla en una posición similar a la de un portátil y descubrir un teclado completo.

Estamos ante dispositivo que podríamos calificar sin duda como un híbrido entre iPad y MacBook, y que a la hora de resolver la cuestión del sistema operativo a utilizar se decide en favor de macOS.

La idea es atractiva y desde luego podría servir de inspiración a Apple para poner en el mercado una solución dos en uno verdaderamente innovadora, pero el problema del sistema operativo utilizado estaría en primera línea de fuego.

El principal problema de macOS es que en su forma actual no tiene sentido alguno en un equipo con pantalla táctil, pero si apostamos por iOS estamos sacrificando las posibilidades que ofrece el primero, sobre todo a nivel profesional.

Quizá la solución ideal pase por utilizar ambos sistemas operativos de forma inteligente, de manera que cuanto utilicemos el dispositvo en modo tablet se active iOS y cuando cambiemos a modo portátil se produzca una transición a macOS.