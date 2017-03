Swatch está trabajando en su propio sistema operativo para smartwatches

La conocida firma Swatch ha confirmado que tiene pensado tomar su propio camino en lo que respecta a gadgets de vestir, y que para poder iniciar esa aventura tiene pensado desarrollar su propio sistema operativo para smartwatches.

Nick Hayek, CEO de Swatch, comentó en una reciente entrevista que están trabajando en ese proyecto y que cuentan con la colaboración del Swiss Center for Electronics, aunque los detalles de momento son bastante escasos y no podemos contaros todo lo que nos gustaría.

Con todo el ejecutivo nos dejó algunos detalles interesantes que merece la pena repasar. El primero es que su sistema operativo para smartwatches estará centrado en proteger la seguridad y la privacidad de los datos del usuario, y el segundo es que además consumirá menos batería.

En resumen, Swatch quiere que su sistema operativo para relojes inteligentes sea más seguro y más eficiente que Android Wear y WatchOS, las dos grandes plataformas de Google y Apple que lideran actualmente el mercado smartwatch.

De momento no hay nada más así que no nos queda otra opción que esperar, y parece que bastante, ya que en principio no veremos ningún dispositivo equipado con el nuevo sistema operativo de Swatch hasta 2018.

¿Tiene sentido invertir en una plataforma propia para un mercado tan complejo?

Es una excelente pregunta que debemos hacernos. La respuesta es que sí, puede ser una inversión rentable ya que no estamos hablando de un mercado como el smartphone, donde Android e iOS tienen un dominio absoluto y la entrada de un nuevo jugador se antoja prácticamente imposible.

En el mercado smartwatch la situación es distinta. Hay un dominio de Google y Apple, pero la cosa está mucho más abierta, no es imprescindible contar con una enorme tienda de aplicaciones y resulta más sencillo llegar a marcar una diferencia.

Precisamente esa mayor privacidad y autonomía son dos valores interesantes que podrían permitir a Swatch llamar la atención de los usuarios.

