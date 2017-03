Fecha de lanzamiento de Super Mario Run para Android

La versión de Super Mario Run para Android es sin duda uno de los juegos más esperados del panorama móvil, aunque como sabemos se ha estado haciendo bastante de rogar y todavía no teníamos nada claro cuándo iba a llegar por fin a la plataforma móvil de Google.

Esa incertidumbre ha llegado a su fin, ya que la propia Nintendo ha confirmado que Super Mario Run para Android llegará el próximo 23 de marzo, es decir el jueves de la semana que viene.

Como no podía ser de otra forma la gran N lanzará esa versión para el pequeño androide totalmente actualizada y puesta a punto, lo que significa que llegará acompañada de todas las novedades que introdujo el parche V2.0.0.

Se mantiene el modelo de negocio que ha seguido Nintendo en iOS, de manera que tendremos los tres primeros niveles gratuitos a modo de “demo”, pero si queremos disfrutar del juego completo tendremos que pagar 9,99 euros, al igual que en la plataforma de Apple.

Como sabemos Super Mario Run ha generado una cierta polémica precisamente por ese planteamiento, es decir, por venir etiquetado como gratuito pero requerir un pago para el desbloqueo de todo su contenido, aunque en general ha tenido una buena recepción y se estima que ha generado unos 50 millones de dólares en ingresos.

Habrá que ver la acogida que le brindan los usuarios de Android, sobre todo teniendo en cuenta que la exclusiva temporal no gustó nada y que ha perdido ese “hype” potencial que tenía antes de su lanzamiento. Sobre esta cuestión os dejo una pregunta, ¿vais a comprar Super Mario Run para Android?

Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18 de marzo de 2017