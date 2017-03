GameStop está impresionada por la potencia de Xbox Scorpio

Tony Bartel, COO de GameStop, ha confirmado durante un evento con los inversores que se ha sentido impresionada con la potencia de Xbox Scorpio, una consola que han calificado como “diferente” a PS4 Pro por una cuestión muy sencilla que vamos a analizar a continuación.

PS4 Pro no es una consola 4K, al menos desde el punto de vista del uso de dicha resolución de forma nativa y no reescalada. Ya lo hemos dicho muchas veces basándonos en las especificaciones que monta, y los juegos que han ido llegando nos han dado la razón.

En el mejor de los casos PS4 Pro puede mover juegos de la pasada generación con mejoras gráficas y 4K nativo a 30 FPS (The Last of Us es el mejor exponente de esto), pero en realidad es una consola que da lo mejor de sí en resoluciones 1080p y 60 FPS o 4K reescalado (2160p) desde 1440p en la mayoría de los casos.

Bien, según GameStop la potencia de Xbox Scorpio la convierte en una consola 4K de verdad y eso es lo que la diferencia de PS4 Pro. Esto quiere decir que la nueva consola de Microsoft puede mover juegos de la presente generación en resoluciones 4K de forma nativa, un hito que no se consigue sólo con un aumento de potencia gráfica, es decir, embutiendo más TFLOPs.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones hace falta un equilibrio de componentes; una CPU más potente que pueda “nutrir” de datos a la GPU y una mayor cantidad de memoria que nos deje una buena relación de RAM y VRAM.

Sin ese equilibrio las cosas no funcionan, y de nuevo PS4 Pro es el mejor ejemplo. Ojo, no estamos diciendo que PS4 Pro sea en sí una mala consola, de hecho ofrece un buen valor calidad-precio y tiene la baza de la optimización de su lado, pero no hay duda de que un simple aumento de memoria y un procesador un poco más potente podría haber hecho “milagros”.

Os recordamos que Xbox Scorpio está prevista para estas navidades, aunque todavía no sabemos qué precio tendrá.

