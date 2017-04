Moto C: los smartphones más baratos de Motorola

Moto C será una nueva línea de móviles inteligentes para gama de entrada de Motorola. Básicos, pero muy económicos según el filtrador Evan Blass.

La denominación de los terminales de Motorola tienden a seguir una norma básica: una letra más avanzada del alfabeto significa mayor X y Z sean los tope de gama. En el lado contrario tenemos los Moto G recientemente actualizados y los Moto E, que se esperan para las próximas semanas.

Moto C serían todavía más básicos pero también más económicos. Se comercializarían en varias versiones según región, pero todos tendrían pantallas de 5 pulgadas y procesadores de cuatro núcleos de MediaTek. Un par de modelos serían:

El Moto C más barato: Resolución de 854 x 400 píxeles. 32-bit CPU, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento, batería de 2350 mAh, cámara trasera de 5 MP

Resolución de 854 x 400 píxeles. 32-bit CPU, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento, batería de 2350 mAh, cámara trasera de 5 MP El Moto C (Plus) más caro: Resolución de 1280 x 720 píxeles, 64-bit CPU, 2GB de RAM, 16 GB de almacenamiento, 4000 mAh de la batería, cámara trasera de 8MP

Todos los Moto C tendrán soporte para tarjetas microSD. El modelo Plus será un 4G, mientras que el modelo estándar podrá ser 4G o 3G. Estarán disponibles en colores negro, blanco, rojo y oro. Se entregarán con Android N (7.0) y estarán disponibles este verano. No hay precios pero deben ser muy económicos para diferenciarse de los Moto G y Moto E.