WhatsApp añade la opción de anclar chats

WhatsApp es una aplicación cada vez más completa y no importa que copie lo que hacen otras como otras han copiado lo que hacía WhatsApp, porque la aplicación de mensajería no solo llegó primero y golpeó dos veces, sino que hizo algo mucho más difícil: erigirse como un estándar de facto como no había existido ni en los tiempos de Microsoft Messenger.

Así las cosas, la versión beta de WhatsApp ha introducido una nueva función que sonará mucho a los usuarios de Telegram, pero más que de ir a salto de mata, lo que da la sensación es que en Facebook están afinando bastante, aún con los tropiezos que puedan haber tenido. En este caso hablamos de una función muy sencilla, pero muy de agradecer como anclar chats.

En resumen, con mantener la pulsación sobre un chat aparecerá entre las opciones habituales una nueva que te permitirá anclarlo arriba del todo, con un límite de tres. De esta manera puedes destacar fácilmente aquellas conversaciones más importantes para ti, ahorrándote desplazamientos innecesarios entre decenas de contactos y grupos.

Como decíamos, esta es una opción ya presente en Telegram y es muy útil especialmente cuando se utiliza la aplicación en ambientes de trabajo, o para quienes gusten de organizarse dentro de la misma aplicación. Al igual que Telegram, en WhatsApp es posible crear grupos privados y utilizarlos para almacenar notas de texto y voz, archivos, etc.

Por el momento la función de fijar chats solo está disponible para los usuarios de la versión beta, pero a juzgar por la simpleza de esta característica no debería tardar mucho en llegar a la versión estable de WhatsApp.