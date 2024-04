WhatsApp se plantea los mensajes programados

Por méritos propios, WhatsApp está logrando darle la vuelta a la imagen que, durante algunos años, ha acompañado al que es el servicio más empleado de mensajería instantánea. Hablo, claro, de la falta de innovación que, durante bastante tiempo, permitió que otros servicios se situaran muy por delante en funciones, seguridad, fiabilidad, etcétera. Obviamente nunca hubo alguna confirmación oficial al respecto, pero todo apuntaba a que sus responsables, empachados de éxito (en números) se habían dormido en los laureles.

Tan solo tienes que dar un ojo a las publicaciones sobre el servicio que puedes encontrar en MuyComputer para comprobar que, en su gran mayoría, tienen que ver con funciones nuevas, ya estén en pruebas o hayan sido desplegadas para todos los usuarios. Y sí, es cierto, también puedes encontrar «actualidad» sobre los nuevos y fascinantes modos de WhatsApp, que como ya te hemos contado en más de una ocasión son, en realidad, clickbait de terceros, algo de lo que no podemos responsabilizar a Meta.

Lo mismo podemos decir sobre la interoperabilidad, y es que WhatsApp hizo los deberes para estar en disposición de implementarla llegado el plazo legal para hacerlo, pero como te contamos en su momento, de momento no hay señales de conexión a otros servicios, pues ninguno ha solicitado a Meta el «puente» necesario para conectarse con WhatsApp. ¿Veremos algún movimiento en este sentido en un futuro cercano? Pues lo cierto es que cada vez tengo más dudas al respecto.

Así, a falta de funciones relacionadas con terceros, los responsables del servicio siguen pensando en lo que pueden hacer para mejorarlo y, según podemos leer en Expansión México, una función demandada por muchos usuarios ya está encima de la mesa. ¿Cuál? La posibilidad de programar el envío de mensajes en WhatsApp, algo que de momento es solo una idea, pero que ha sido destacada por Will Cathcart, director del servicio de mensajería instantánea.

De este modo, los usuarios tendrían la posibilidad de escribir un mensaje (y entiendo que también de grabar un audio o un vídeo) pero, en vez de enviarlo de inmediato, programarlo para que se envíe en un momento más conveniente. Puede parecer algo muy simple, pero personalmente me he visto, en más de una ocasión, con la intención de enviar un mensaje en un momento inoportuno, pues la alternativa era dejarlo pendiente y, quizá, que acabara quedándose en el tintero. Si finalmente WhatsApp adopta la programación de mensajes (y realmente espero que lo haga) este problema desaparecería, lo que me resulta un enorme acierto.