Investigadores mejoran las baterías de cinc-aire y multiplican su capacidad

Las baterías de cinc-aire no son algo nuevo, de hecho llevan con nosotros varias décadas, pero se trata de una solución cara que apenas había experimentado mejoras desde su lanzamiento y que por lo tanto había quedado en un plano secundario.

En la carrera por encontrar alternativas más económicas y seguras a las actuales baterías de ion de litio un grupo de expertos de la Universidad de Sídney y de la Universidad Tecnológica de Nanyang, situada esta última en China, ha conseguido mejorar el concepto original de las baterías de cinc-aire.

Gracias a los ajustes que han introducido es posible crear baterías de cinc-aire que resultan mucho más económicas y que además pueden multiplicar por cinco la capacidad máxima de las soluciones actuales.

Esta es la explicación que han dado los responsables del experimento:

“Hasta ahora las baterías recargables de cinc-aire se han hecho con catalizadores de metales preciosos muy costosos, como el platino y el óxido de iridio. Por contra nuestro método se produce con una familia de nuevos catalizadores de alto rendimiento y bajo costo”.

Para crear esas nuevas baterías se reemplazan los catalizadores metálicos caros (platino y óxido de iridio) por soluciones más económicas como el cobalto, el níquel y el hierro.

Además de ese cambio en los catalizadores se aplica un proceso de fabricación refinado que permite controlar aspectos como la composición, el tamaño y la cristalinidad de estos catalizadores para construir baterías de cinc-aire recargables mucho más robustas.

Esto ha permitido reducir costes y mejorar tanto la capacidad de la batería como su resistencia los procesos de carga y descarga, ya que en sus experimentos lograron aumentar en cinco la capacidad de esas nuevas baterías de cinc-aire y mantuvieron un 90% de su capacidad tras 60 ciclos de carga.

Resulta prometedor, de eso no hay duda, pero todavía es algo que no ha salido del laboratorio y no hay indicios de que vaya a hacerlo a corto plazo.

