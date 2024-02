La batería del iPhone 15 tiene el doble de vida útil que la del iPhone 14

Apple ha confirmado que la batería del iPhone 15 ha recibido mejoras importantes que afectan a su vida útil, tanto que comparada con la batería del iPhone 14 puede llegar a doblar su vida útil. Para entender mejor esto hay que tener en cuenta qué ocurre con la batería de un iPhone con el paso del tiempo y los ciclos de carga, y cómo afecta esto al usuario.

Qué ocurre con la batería cuando cargamos el smartphone

La batería de un smartphone va perdiendo capacidad de retención cuando se van completando ciclos de carga. Esto quiere decir que cuanto más usamos y cargamos una batería más rápido se degrada y mayor capacidad de retención pierde. Cuanto menos capacidad de retención le quede menos durará, y por tanto menos autonomía tendrá nuestro smartphone y más tendremos que cargarlo.

Con la batería del iPhone 14 Apple indicaba que esta estaba diseñada para mantener un 80% de capacidad tras completar 500 ciclos de carga. Esto quiere decir que, si cargamos nuestro smartphone una media de una vez cada dos días, la batería aguantará casi tres años con una capacidad de retención de más del 80%.

Cuando la capacidad de retención baja del 80% la pérdida de autonomía empieza a ser muy notable, y esto hace que muchos usuarios decidan cambiar la batería para dar una segunda vida a su smartphone. Por eso es tan importante la vida útil de la batería durante ese primer tramo, porque es el que más diferencia puede marcar en la experiencia de uso y en la distancia entre la compra del terminal y el primer cambio de batería.

Por qué es tan importante la mejora de la batería del iPhone 15

Por contra, la batería del iPhone 15 está diseñada para mantener un 80% de su capacidad de retención durante 1.000 ciclos de carga, lo que significa que en este caso si cargamos el iPhone una vez cada dos días de media tardaría casi seis años en bajar del 80% de capacidad de retención, es decir, tendría el doble de vida útil.

La mejora es importante, de eso no hay ninguna duda. No obstante es importante que los valores que da Apple son los que la compañía ha registrado en condiciones óptimas, y que por tanto estos pueden variar (a peor) cuando las condiciones de uso y de carga no sean óptimas. En mi caso, recuerdo perfectamente que la batería del iPhone 8 Plus que tuve tardó casi cuatro años en bajar del 80% de capacidad de retención, porque lo cargaba una vez cada dos o tres días.