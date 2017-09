Tráiler oficial del modo campaña de Call Of Duty: WWII

Activision ha publicado el tráiler oficial del modo campaña (historia) de Call Of Duty: WWII, la próxima entrega de la conocida franquicia de acción bélica en primera persona que nos llevará de nuevo a la Segunda Guerra Mundial, concretamente a su etapa final.

Como sabemos el anuncio de Call Of Duty: WWII generó sensaciones positivas, sobre todo tras las declaraciones de Activision y de Sledgehammer Games en las que aseguraban que querían devolver la saga a la grandeza de sus orígenes, un objetivo bastante complicado aunque de momento merecen el beneficio de la duda.

En el vídeo que acompañamos podemos confirmar que esta nueva entrega nos llevará a vivir la etapa que abarca desde el desembarco de Normandía hasta la derrota de los nazis a manos del bando aliado.

La calidad gráfica se mantiene al mismo nivel que hemos visto en las entregas anteriores (a simple vista parece que todo son cinemáticas y que no hay nada hecho con el motor del juego). También repiten el intento de profundizar en los vínculos entre soldados para tocar la fibra sensible al jugador y dar de paso un toque “épico” a esta nueva entrega.

No soy fan de la franquicia aunque he jugado a todas las entregas que han salido desde sus inicios y debo decir que lo único que me atrae de Call Of Duty: WWII es la ambientación, es decir la vuelta a la Segunda Guerra Mundial.

Habrá que esperar a ver si Activision ha cumplido sus promesas o si de nuevo tenemos una “película jugable” de unas pocas horas de duración que no volveremos a tocar una vez que la terminemos por primera vez.