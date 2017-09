ARKit ha sido una de las novedades más interesantes que ha introducido Apple con el lanzamiento de iOS 11, no en vano supone una apuesta clara por la realidad aumentada y desde luego está llena de posibilidades.

Sin embargo es importante tener en cuenta que no todos los dispositivos compatibles con iOS 11 soportan ARKit, aunque lo cierto es que Apple ha llevado a cabo un trabajo bastante aceptable y no ha limitado su compatibilidad a los dispositivos más caros y recientes.

En líneas generales podemos simplificar diciendo que todo terminal que monte un SoC Apple A9 o superior es compatible, pero para que os sea más fácil tenerlo claro os dejamos un resumen con todos los dispositivos compatibles:

iPhone SE.

iPhone 6s/6s Plus.

iPhone 7/7 Plus.

iPhone 8/8 Plus.

iPhone X.

iPad de 9,7 pulgadas (último modelo).

iPad Pro de 9,7 pulgadas.

iPad Pro de 10,5 pulgadas.

iPad Pro de 12,9 pulgadas.

¿Y realmente vale la pena esta primera interacción de Apple con la realidad aumentada?

Es evidente que todavía se encuentra en una fase temprana, pero lo cierto es que por lo que he tenido ocasión de ver en artículos como éste de la propia PhoneArena sí, resulta interesante y además bastante útil.

Aplicaciones como Human Anatomy Atlas 2018 o AR MeasureKit me han dejado gratamente sorprendido y me han permitido tener todavía más claro que la realidad aumentada tiene mucho que ofrecer, y no sólo a nivel profesional sino también a nivel particular (mercado de consumo general).

Como siempre todo queda en manos de los desarrolladores, que son los que tienen que seguir trabajando en aplicaciones que puedan aprovechar el valor de la realidad aumentada.

