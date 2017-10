Apple elimina la versión superior de iPhone 7

Apple ha suspendido la comercialización de la versión superior de iPhone 7 con 256 Gbytes de capacidad de almacenamiento y no por falta de clientes, sino por todo lo contrario.

Descontinuar la versión superior de iPhone 7 tiene el objetivo de impedir la canibalización de iPhone 8. Siempre en la medida de lo posible porque el nuevo terminal no se está vendiendo como esperaban en Cupertino. Una porción significativa de clientes están comprando iPhone 7 en lugar del nuevo iPhone 8 debido a la falta de novedades significativas en la nueva serie. Apple habría reducido la producción en casi un 50% tras apenas dos meses desde su lanzamiento oficial.

Apple ha bajado el precio de iPhone 7 en una estrategia que repite con cada nueva generación de terminales móviles que pone en el mercado, convirtiendo al terminal en el más atractivo en características/precio de cu catálogo.

El “problema” de iPhone 8 no es sólo iPhone 7, sino la verdadera estrella del catálogo de Apple, el iPhone X, una edición especial fuera de su línea regular para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento del primer iPhone, y que sí tiene características diferentes como para que una parte de usuarios espere a su comercialización y no compre los iPhones 8. Aunque tenga que pagar un precio a todas luces desorbitado por un “móvil” y aunque algunos de sus componentes sean “novedosos” en Apple, que no en la industria del móvil.

Con todo ello nos encontramos en una situación novedosa. Por primera vez una nueva edición de los móviles inteligentes de Apple no están superando en venta a sus predecesores. Y tenía que llegar. Cada vez es más difícil justificar el gasto de 800 euros en un nuevo móvil cada año cuando no aporta nada relevante a la serie anterior.

Y si no puede hacerlo Apple imagina el resto de fabricantes. El precio de los móviles de gama alta es -en mi opinión- un disparate al igual que el ciclo cortísimo de actualización impuesto por la industria. Más pronto que tarde el mercado y el consumidor pondrá las cosas en su sitio.