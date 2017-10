Si apuestas por Apple qué comprarías ¿iPhone 8, iPhone X o mejor iPhone 7?

iPhone 7 está superando en ventas a los nuevos iPhone 8, según los datos del operador KeyBanc Capital Markets que cita sondeos en tiendas. Una novedad que no había ocurrido nunca hasta ahora en la comercialización de iPhone, donde los modelos nuevos siempre superaban en ventas a las series anteriores.

Según los analistas “muchos encuestados indicaron que una porción significativa de clientes están comprando iPhone 7 en lugar del nuevo iPhone 8, debido a la falta de mejoras importantes en el nuevo teléfono”.

Es uno de los motivos, pero no el único. El “problema” de iPhone 8 no es sólo iPhone 7, sino la verdadera estrella del catálogo de Apple, el iPhone X, una edición especial fuera de su línea regular para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento del primer iPhone, y que sí tiene características diferentes como para que una parte de usuarios espere a su comercialización y no compre los iPhones 8. Aunque tenga que pagar un precio a todas luces desorbitado por un “móvil”.

Por otro lado, Apple ha bajado el precio de iPhone 7 en una estrategia que repite con cada nueva generación de terminales móviles que pone en el mercado, convirtiendo al terminal en el más atractivo en características/precio de cu catálogo.

Los analistas de Capital Markets también citan la menor promoción realizada por los operadores de telefonía para entender que los iPhones 8 no se estén vendiendo como generaciones anteriores. No sabemos si los proveedores creen que se venden solos o están esperando a la disponibilidad de iPhone X para promocionarlo con mayores márgenes.

Por lo demás ya sabes como anda el mercado del móvil. Muerto Windows Phone/Mobile, un duopolio que no ofrece demasiadas alternativas en cuanto a sistemas operativos. O pagas -caro- por un iPhone y su ecosistema cerrado o apuestas por Android con sus luces y sombras que de todo tiene la plataforma de Google. Eso sí, Android, al menos con un catálogo abrumador que cubre todos los segmentos de mercado, una gama alta casi tan cara como iPhone, una gama baja para todos los bolsillos y una gama media notable que -para nuestro gusto- es la más equilibrada.

Lo dicho. Si apuestas por la plataforma de Apple ¿Comprarías los iPhone 8? ¿Esperarías al iPhone X? ¿Apostarías por iPhone 7?