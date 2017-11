Un fallo en Google Docs plantea dudas sobre la confidencialidad de datos

Google Docs, la suite de productividad en nube del gigante de Internet, bloqueó ayer martes el acceso a los archivos de un número considerable de usuarios y empresas. El fallo ya ha sido solucionado y Google Docs funciona con normalidad. El problema es que el caso vuelve a plantear dudas sobre la confidencialidad de datos en estos servicios.

El fallo de Google Docs fue causado por un “problema técnico”. Una parte de archivos fueron marcados como “inapropiados” y no se pudieron compartir para colaboración con otros usuarios. Otros archivos, fueron bloqueados directamente por “violar los términos de servicio de Google”. Lo extraño es que los archivos eran completamente inócuos y no violaban ninguna norma como Google reconoció después.

¿Cómo las máquinas de Google llegaron a esta conclusión?

Algunos analistas lo tienen claro. “Esto demuestra que Google está utilizando máquinas de aprendizaje avanzado y otras tecnologías de IA para examinar grandes cantidades de información casi en tiempo real“, aseguran expertos en cloud de Interarbor Solutions.

Otros medios van más lejos: “obviamente, esto está planteando preguntas en mucha gente sobre el nivel de vigilancia de las herramientas de Internet, al igual que las herramientas basadas en la nube”. Y abren otro capítulo de polémica: “está claro que Google quiere ser capaz de ejercer condiciones en qué tipo de contenido puede ser compartido”.

En la página de grupos de Google, algunos afectados también le han metido caña a la compañía: “Espero que Google se da cuenta de la gravedad de este problema. Si quieren que esto funcione como una herramienta profesional en la que gente pueda confiar y no un juguete, esto no puede volver a pasar“.

Google se ha defendido de la manera habitual. Que se trata de un simple error de “los sistemas automatizados que escanean periódicamente ciertos tipos de archivos compartidos en Google Drive para detectar abusos y proteger a los usuarios”. Algunos ejemplos de uso incluyen la “exploración antivirus, malware y detección de suplantación de identidad”.

¿Hay privacidad en la nube?

Google Docs es parte del servicio Google Drive. Aunque la política de privacidad de Google no dice explícitamente que analice los archivos de Google Docs, la recopilación de información se realiza en un montón de servicios. Dice Google que, “la información recopilada incluye, por ejemplo, preferencias y datos de uso, mensajes de Gmail, perfil de Google+, fotos, vídeos, datos del historial de navegación, búsquedas de mapas, documentos y otro contenido alojado en Google. Nuestros sistemas automatizados analizan esta información cuando es enviada y recibida y cuando es almacenada”.

La conclusión del caso es que archivos inócuos que deberían ser completamente confidenciales son “analizados” por Google. Como dice el comentarista de The New York Times, “sirve como recordatorio de que realmente no hay mucha privacidad en la nube“.

Google tiene un montón de servicios gratuitos, algunos fantásticos, pero nada es gratis y el precio a pagar debe tenerlo claro todo usuario que los utilice. Lee la letra pequeña… Si hablamos de suites de colaboración empresariales de pago la cuestión salta de nivel y Google deberá aumentar la transparencia y garantizar total confidencialidad.