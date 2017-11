El precio de los componentes podría afectar al OnePlus 5T

La situación actual de la cadena de suministros de componentes básicos para smartphones, como DRAM, NAND Flash y paneles LCD y OLED, se encuentra en una situación complicada y parece que podría afectar al OnePlus 5T.

El propio Pete Lau, CEO de OnePlus, ha comentado en un tweet que los precios de dichos componentes siguen subiendo pero que por suerte los smartphones son cada vez mejores, y que los consumidores apreciarán lo que ésta por venir, una referencia clara al OnePlus 5T, su próximo smartphone tope de gama.

En este artículo habíamos visto que la operadora O2 habría confirmado que dicho terminal no supondría un incremento de precio frente al OnePlust 5 de 8 GB y 128 GB, una información que parece contradecir lo que sugiere Pete Lau con ese tweet.

La interpretación más sensata que podemos dar al mismo es que el CEO de OnePlus ha confirmado de forma implícita que el OnePlus 5T será más caro que el OnePlus 5 por el mayor coste de los componentes, lo que en teoría debería implicar una subida de precio pequeña.

Habrá que esperar a ver qué efecto real tiene esto en el precio del OnePlus 5T, pero teniendo en cuenta que el OnePlus 5 de 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento costaba 559 euros lo más probable es que se acabe traduciendo en una subida a 599 euros.

Hemos fijado ese techo por que el propio Lau dijo en su momento que el OnePlus 5T no tendrá un precio superior a los 600 dólares, que en nuestro país debería traducirse en 600 euros. Os recordamos que el anuncio oficial de este terminal se producirá el 16 de noviembre.

Cost of smartphone components is rising, but phones are also getting better. OnePlus users will appreciate what’s coming.

